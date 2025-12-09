https://ria.ru/20251209/tramp-2060838546.html
Трамп назвал Швецию небезопасной страной
Президент США Дональд Трамп заявил, что Швеция раньше была самой безопасной страной в мире, но теперь стала довольно небезопасной. РИА Новости, 09.12.2025
Трамп: Швеция стала довольно небезопасной страной