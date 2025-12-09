Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал Швецию небезопасной страной
15:01 09.12.2025
Трамп назвал Швецию небезопасной страной
Трамп назвал Швецию небезопасной страной
Президент США Дональд Трамп заявил, что Швеция раньше была самой безопасной страной в мире, но теперь стала довольно небезопасной. РИА Новости, 09.12.2025
в мире
швеция
сша
европа
дональд трамп
швеция
сша
европа
в мире, швеция, сша, европа, дональд трамп
В мире, Швеция, США, Европа, Дональд Трамп
Трамп назвал Швецию небезопасной страной

Трамп: Швеция стала довольно небезопасной страной

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Швеция раньше была самой безопасной страной в мире, но теперь стала довольно небезопасной.
"Знаете, если взглянуть на Швецию, Швеция была известна как самая безопасная страна в Европе... Одна из самых безопасных стран в мире. Теперь она известна как очень небезопасная, ну, довольно небезопасная страна. В это едва можно поверить. Это уже совсем другая страна, Швеция", - заявил Трамп в интервью газете Politico.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Европа движется в очень плохом направлении, заявил Трамп
8 декабря, 23:39
 
В миреШвецияСШАЕвропаДональд Трамп
 
 
