Трамп не признал, что обновленная стратегия безопасности США выгодна России - РИА Новости, 09.12.2025
14:57 09.12.2025 (обновлено: 15:01 09.12.2025)
Трамп не признал, что обновленная стратегия безопасности США выгодна России
Президент США Дональд Трамп отказался признать, что обновленная стратегия нацбезопасности США выгодна России, он указал на то, что все, чего он хочет, - это... РИА Новости, 09.12.2025
сша, россия, европа, в мире, дональд трамп, евросоюз
США, Россия, Европа, В мире, Дональд Трамп, Евросоюз
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отказался признать, что обновленная стратегия нацбезопасности США выгодна России, он указал на то, что все, чего он хочет, - это сильную Европу.
«
"У меня нет видения для Европы. Все, что я хочу видеть, - это сильную Европу", - отметил он в интервью газете Politico на утверждение журналистки о том, что изложенные в стратегии пункты "видения Трампа для Европы" могут быть положительно встречены в Москве.
В прошлую пятницу Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В новой стратегии подчеркивается проблема чрезмерного регулирования, массовой иммиграции и цензуры свободы слова в ЕС.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Время на исходе. В Вашингтоне решили разобраться с "российской угрозой"
Вчера, 08:00
 
СШАРоссияЕвропаВ миреДональд ТрампЕвросоюз
 
 
