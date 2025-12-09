https://ria.ru/20251209/tramp-2060837743.html
Трамп не признал, что обновленная стратегия безопасности США выгодна России
Трамп не признал, что обновленная стратегия безопасности США выгодна России - РИА Новости, 09.12.2025
Трамп не признал, что обновленная стратегия безопасности США выгодна России
Президент США Дональд Трамп отказался признать, что обновленная стратегия нацбезопасности США выгодна России, он указал на то, что все, чего он хочет, - это... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T14:57:00+03:00
2025-12-09T14:57:00+03:00
2025-12-09T15:01:00+03:00
сша
россия
европа
в мире
дональд трамп
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059360337_0:308:2954:1970_1920x0_80_0_0_70bf6668be3dff29d7e1fd4f127e757e.jpg
https://ria.ru/20251209/ugroza-2060587178.html
сша
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059360337_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_bbb54303f4de11089928eeeb40d0616f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, европа, в мире, дональд трамп, евросоюз
США, Россия, Европа, В мире, Дональд Трамп, Евросоюз
Трамп не признал, что обновленная стратегия безопасности США выгодна России
Трамп не признал, что обновленная стратегия нацбезопасности США выгодна России