https://ria.ru/20251209/tramp-2060837593.html
Трамп назвал Крым очень красивым
Трамп назвал Крым очень красивым - РИА Новости, 09.12.2025
Трамп назвал Крым очень красивым
Президент США Дональд Трамп назвал Крым сердцем и очень красивым, а также заявил, что у полуострова огромный потенциал. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T14:57:00+03:00
2025-12-09T14:57:00+03:00
2025-12-09T14:58:00+03:00
в мире
республика крым
россия
украина
дональд трамп
владимир путин
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058255696_0:79:3072:1807_1920x0_80_0_0_1d5251c88b86a8643fe76a8e0db6d63e.jpg
https://ria.ru/20251209/tramp-2060829876.html
республика крым
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058255696_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7442b7d5737ea553b81ac2b5b67175ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, республика крым, россия, украина, дональд трамп, владимир путин, оон
В мире, Республика Крым, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, ООН
Трамп назвал Крым очень красивым
Трамп отметил огромный потенциал Крыма