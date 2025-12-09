Рейтинг@Mail.ru
14:50 09.12.2025 (обновлено: 14:52 09.12.2025)
Трамп отказался подтвердить возможность отправки военных в Венесуэлу
Трамп отказался подтвердить возможность отправки военных в Венесуэлу

ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет ни подтверждать, ни исключать возможность отправки американских военных в Венесуэлу.
"Я не хочу… ни утверждать, ни исключать. Я не говорю об этом", - сказал Трамп в интервью изданию Politico, отвечая на соответствующий вопрос.
Американский президент Дональд Трамп 29 ноября призвал все авиакомпании считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрытым. Венесуэльские власти в тот же день решительно отвергли это заявление, потребовали от США уважать воздушное пространство страны и обратилась к ООН и Международной организации гражданской авиации (ИКАО) с призывом осудить заявление Вашингтона, которое, по утверждению Каракаса, представляет собой угрозу применения силы.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Захарова назвала цель давления на Венесуэлу
Вчера, 13:24
 
