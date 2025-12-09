https://ria.ru/20251209/tramp-2060833600.html
Трамп оценил возможность ударов по наркопреступникам из Мексики и Колумбии
Трамп оценил возможность ударов по наркопреступникам из Мексики и Колумбии
Президент США Дональд Трамп не исключил возможности нанесения ударов по предполагаемым преступникам, занимающимися торговлей наркотиками, из Колумбии и Мексики. РИА Новости, 09.12.2025
Трамп оценил возможность ударов по наркопреступникам из Мексики и Колумбии
