Трамп рассказал, что делает европейских лидеров слабыми - РИА Новости, 09.12.2025
14:39 09.12.2025 (обновлено: 14:58 09.12.2025)
Трамп рассказал, что делает европейских лидеров слабыми
Президент США Дональд Трамп заявил, что лидеры Европы в контексте вопросов массовой миграции хотят быть политически корректными, но на практике это их... РИА Новости, 09.12.2025
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что лидеры Европы в контексте вопросов массовой миграции хотят быть политически корректными, но на практике это их ослабляет.
Опубликованная ранее стратегия национальной безопасности США определила миграционную политику ЕС и ряд других действий союза как проблему для Европы.
«
"По какой-то причине они (европейские лидеры - ред.) хотят быть политкорректными, что, на мой взгляд, на самом деле противоположно политической корректности. Тем не менее, они хотят быть политкорректными и не хотят отправлять их (мигрантов - ред.) обратно - туда, откуда они приехали", - заявил Трамп в интервью журналистке издания Politico, обсуждая проблему массовой миграции в Европе.
Трамп также раскритиковал миграционную политику Европы и негативно отозвался о том, как массовая миграция изменила Париж и Лондон.
Газета New York Times со ссылкой на внутренний документ Госдепа в ноябре сообщала, что госсекретарь США Марко Рубио приказал американским дипломатам оказывать давление на другие страны Запада для ограничения массовой иммиграции в них.
Ранее Госдеп заявлял, что массовая миграция представляет угрозу западной цивилизации и подрывает стабильность ключевых союзников США.
