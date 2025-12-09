Трамп рассказал, что делает европейских лидеров слабыми

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что лидеры Европы в контексте вопросов массовой миграции хотят быть политически корректными, но на практике это их ослабляет.
"По какой-то причине они (европейские лидеры - ред.) хотят быть политкорректными, что, на мой взгляд, на самом деле противоположно политической корректности. Тем не менее, они хотят быть политкорректными и не хотят отправлять их (мигрантов - ред.) обратно - туда, откуда они приехали", - заявил Трамп в интервью журналистке издания Politico, обсуждая проблему массовой миграции в Европе.
Газета New York Times со ссылкой на внутренний документ Госдепа в ноябре сообщала, что госсекретарь США Марко Рубио приказал американским дипломатам оказывать давление на другие страны Запада для ограничения массовой иммиграции в них.
Ранее Госдеп заявлял, что массовая миграция представляет угрозу западной цивилизации и подрывает стабильность ключевых союзников США.
