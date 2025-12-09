https://ria.ru/20251209/tramp-2060831064.html
Задолго до Путина было понятно, что Украина не вступит в НАТО, заявил Трамп
Задолго до Путина было понятно, что Украина не вступит в НАТО, заявил Трамп - РИА Новости, 09.12.2025
Задолго до Путина было понятно, что Украина не вступит в НАТО, заявил Трамп
Понимание того, что Украина не должна вступать в НАТО, было уже давно, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T14:37:00+03:00
2025-12-09T14:37:00+03:00
2025-12-09T14:38:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
politico
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060756893_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_7af370a2e390791092b02f9065603054.jpg
https://ria.ru/20251209/tramp-2060830088.html
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060756893_334:0:3065:2048_1920x0_80_0_0_4215a07caee2bdb134bcb804e851805a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, politico, нато
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Politico, НАТО
Задолго до Путина было понятно, что Украина не вступит в НАТО, заявил Трамп
Трамп: понимание того, что Украина не должна вступать в НАТО, было уже давно