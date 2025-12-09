Трамп прокомментировал слова своего сына об отдалении США от Украины

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, комментируя слова своего сына Дональда Трампа-младшего о возможном отдалении американского лидера от Украины, заявил, что это утверждение не совсем верно, но при этом его нельзя назвать ложью.