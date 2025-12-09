МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому придется начать принимать условия урегулирования и что он проигрывает.
Трамп посоветовал Зеленскому взять себя в руки
Трамп посоветовал Зеленскому взять себя в руки - РИА Новости, 09.12.2025
Трамп посоветовал Зеленскому взять себя в руки
Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому придется начать принимать условия урегулирования и что он проигрывает. РИА Новости, 09.12.2025
Трамп посоветовал Зеленскому взять себя в руки
Трамп посоветовал Зеленскому взять себя в руки и принять условия мира
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото