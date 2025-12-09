Европа разрушается, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Европа разрушается на фоне роста военных расходов стран НАТО и финансирования поставок оружия для Украины.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Европа разрушается на фоне роста военных расходов стран НАТО и финансирования поставок оружия для Украины. РИА Новости, 09.12.2025
Дональд Трамп. Архивное фото