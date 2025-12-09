Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал миграционную политику в Европе катастрофой - РИА Новости, 09.12.2025
14:30 09.12.2025 (обновлено: 14:57 09.12.2025)
Трамп назвал миграционную политику в Европе катастрофой
в мире, сша, европа, дональд трамп, politico
В мире, США, Европа, Дональд Трамп, Politico
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал катастрофой миграционную политику в странах Европы.
"По моему мнению, многие из этих стран больше не будут жизнеспособными странами. Их иммиграционная политика - это катастрофа", - заявил Трамп в интервью изданию Politico.
Трамп добавил, что США также грозила катастрофа с иммиграцией, однако его администрации удалось ее предотвратить.
В день инаугурации 20 января президент США Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Мерц признал неудачными слова о влиянии миграции на облик немецких городов
В миреСШАЕвропаДональд ТрампPolitico
 
 
Заголовок открываемого материала