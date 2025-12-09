https://ria.ru/20251209/tramp-2060828433.html
Европа может перестать быть жизнеспособной, заявил Трамп
Европа может перестать быть жизнеспособной, заявил Трамп - РИА Новости, 09.12.2025
Европа может перестать быть жизнеспособной, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Европа меняется и если она продолжит так меняться, то многие европейские страны более не будут жизнеспособными. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T14:30:00+03:00
2025-12-09T14:30:00+03:00
2025-12-09T14:36:00+03:00
в мире
европа
сша
дональд трамп
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053655142_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_468cb1801241b2c00df7eee079733310.jpg
https://ria.ru/20251209/tramp-2060828521.html
европа
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053655142_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_679c3ee7fc9928fbe490dacda92d7bd9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, сша, дональд трамп, politico
В мире, Европа, США, Дональд Трамп, Politico
Европа может перестать быть жизнеспособной, заявил Трамп
Трамп: Европа перестанет быть жизнеспособной при продолжении текущих изменений