https://ria.ru/20251209/tramp-2060827672.html
Украина потеряла значительные территории, заявил Трамп
Украина потеряла значительные территории, заявил Трамп - РИА Новости, 09.12.2025
Украина потеряла значительные территории, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп на вопрос о том, проиграла ли Украина в конфликте, ответил, что она потеряла значительные территории. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T14:28:00+03:00
2025-12-09T14:28:00+03:00
2025-12-09T16:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
мирный план сша по украине
дональд трамп
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060756893_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_7af370a2e390791092b02f9065603054.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060756893_334:0:3065:2048_1920x0_80_0_0_4215a07caee2bdb134bcb804e851805a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, мирный план сша по украине, дональд трамп, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Мирный план США по Украине, Дональд Трамп, США
Украина потеряла значительные территории, заявил Трамп
Трамп заявил, что Украина потеряла значительные территории