https://ria.ru/20251209/tramp-2060827583.html
Европа много говорит в вопросе урегулирования на Украине, заявил Трамп
Европа много говорит в вопросе урегулирования на Украине, заявил Трамп - РИА Новости, 09.12.2025
Европа много говорит в вопросе урегулирования на Украине, заявил Трамп
Европа в вопросе разрешения конфликта на Украине много говорит и мало делает, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T14:28:00+03:00
2025-12-09T14:28:00+03:00
2025-12-09T14:39:00+03:00
в мире
европа
украина
дональд трамп
сша
politico
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059360337_0:308:2954:1970_1920x0_80_0_0_70bf6668be3dff29d7e1fd4f127e757e.jpg
https://ria.ru/20251209/plan-2060808616.html
европа
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059360337_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_bbb54303f4de11089928eeeb40d0616f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, украина, дональд трамп, сша, politico, мирный план сша по украине
В мире, Европа, Украина, Дональд Трамп, США, Politico, Мирный план США по Украине
Европа много говорит в вопросе урегулирования на Украине, заявил Трамп
Трамп: Европа много говорит и мало делает в вопросе урегулирования на Украине