США больше не дают денег Украине, заявил Трамп
14:28 09.12.2025 (обновлено: 14:35 09.12.2025)
США больше не дают денег Украине, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что США больше не дают денег Украине после того, как его предшественник Джозеф Байден "очень глупо" отдал Киеву 350... РИА Новости, 09.12.2025
сша, украина, киев, мирный план сша по украине
США, Украина, Киев, Мирный план США по Украине
США больше не дают денег Украине, заявил Трамп

Трамп: США больше не дают денег Украине, как делал это Байден

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что США больше не дают денег Украине после того, как его предшественник Джозеф Байден "очень глупо" отдал Киеву 350 миллиардов долларов.
В интервью изданию Politico Трамп выразил сожаление в связи с многочисленными жертвами конфликта на Украине.
"Знаете, нас это не касается. Наша страна больше не платит никаких денег с тех пор, как Байден так глупо дал им 350 миллиардов долларов", - заявил президент США после этого.
Президент США Дональд Трамп во время прямой линии с военными базами по случаю Дня благодарения - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Украине пора провести президентские выборы, заявил Трамп
