США больше не дают денег Украине, заявил Трамп
США больше не дают денег Украине, заявил Трамп - РИА Новости, 09.12.2025
США больше не дают денег Украине, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что США больше не дают денег Украине после того, как его предшественник Джозеф Байден "очень глупо" отдал Киеву 350... РИА Новости, 09.12.2025
Трамп: США больше не дают денег Украине, как делал это Байден