Трамп рассказал, к чему могла привести ситуация на Украине
Трамп рассказал, к чему могла привести ситуация на Украине - РИА Новости, 09.12.2025
Трамп рассказал, к чему могла привести ситуация на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация на Украине могла перерасти в третью мировую войну, которая, вероятно, была предотвращена благодаря его приходу... РИА Новости, 09.12.2025
Трамп рассказал, к чему могла привести ситуация на Украине
Трамп: ситуация на Украине могла перерасти в третью мировую войну