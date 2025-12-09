https://ria.ru/20251209/tramp-2060823427.html
Трамп рассказал о реакции чиновников Зеленского на предложении по Украине
Трамп рассказал о реакции чиновников Зеленского на предложении по Украине - РИА Новости, 09.12.2025
Трамп рассказал о реакции чиновников Зеленского на предложении по Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что недавнее предложение по урегулированию на Украине понравилось высокопоставленным чиновникам из команды Владимира... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T14:20:00+03:00
2025-12-09T14:20:00+03:00
2025-12-09T14:21:00+03:00
в мире
сша
украина
дональд трамп
владимир зеленский
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053655142_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_468cb1801241b2c00df7eee079733310.jpg
https://ria.ru/20251209/tramp-2060822789.html
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053655142_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_679c3ee7fc9928fbe490dacda92d7bd9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, мирный план сша по украине
В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Мирный план США по Украине
Трамп рассказал о реакции чиновников Зеленского на предложении по Украине
Трамп: недавнее предложение по Украине понравилось чиновникам Зеленского