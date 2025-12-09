https://ria.ru/20251209/tramp-2060822789.html
Европа не справляется с конфликтом на Украине, заявил Трамп
Европа не справляется с конфликтом на Украине, заявил Трамп - РИА Новости, 09.12.2025
Европа не справляется с конфликтом на Украине, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Европа не справляется должным образом с большой проблемой в виде конфликта на Украине. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T14:19:00+03:00
2025-12-09T14:19:00+03:00
2025-12-09T14:42:00+03:00
в мире
европа
украина
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059360337_0:308:2954:1970_1920x0_80_0_0_70bf6668be3dff29d7e1fd4f127e757e.jpg
https://ria.ru/20251209/tramp-2060832168.html
европа
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059360337_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_bbb54303f4de11089928eeeb40d0616f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, украина, дональд трамп
В мире, Европа, Украина, Дональд Трамп
Европа не справляется с конфликтом на Украине, заявил Трамп
Трамп: Европа не справляется должным образом с конфликтом на Украине