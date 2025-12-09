https://ria.ru/20251209/tramp-2060819401.html
Трамп назвал ситуацию на Украине самой неотложной проблемой
Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию на Украине самой неотложной проблемой в Европе на данный момент. РИА Новости, 09.12.2025
