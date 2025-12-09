https://ria.ru/20251209/tramp-2060775880.html
Трамп назвал отрицательное решение суда по пошлинам угрозой
Трамп назвал отрицательное решение суда по пошлинам угрозой - РИА Новости, 09.12.2025
Трамп назвал отрицательное решение суда по пошлинам угрозой
Президент США Дональд Трамп заявил, что возможное отрицательное решение американского Верховного суда по пошлинам станет крупнейшей угрозой национальной... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09
2025-12-09T12:03:00+03:00
2025-12-09T13:06:00+03:00
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что возможное отрицательное решение американского Верховного суда по пошлинам станет крупнейшей угрозой национальной безопасности.
"Самой большой угрозой национальной безопасности США
в истории стало бы отрицательное решение Верховного суда США по пошлинам. Мы были бы финансово беззащитны", - написал Трамп
в социальной сети Truth Social.
Американский лидер также подчеркнул, что из-за пошлин национальная безопасность США значительно укрепилась.
Апелляционный суд США в конце августа постановил, что закон 1977 года о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) не дает президенту права вводить импортные пошлины. Белый дом настаивает на наличии таких экстренных полномочий, связывая ситуацию с национальной безопасностью. Верховному суду предстоит определить, имел ли Трамп право использовать этот закон как основу для тарифной политики, которая затрагивает десятки государств. Если верховный суд признает, что американский лидер принял решение в обход процедур, то администрации придется вернуть уплаченные импортерами пошлины.