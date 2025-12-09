Трамп назвал отрицательное решение суда по пошлинам угрозой

Апелляционный суд США в конце августа постановил, что закон 1977 года о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) не дает президенту права вводить импортные пошлины. Белый дом настаивает на наличии таких экстренных полномочий, связывая ситуацию с национальной безопасностью. Верховному суду предстоит определить, имел ли Трамп право использовать этот закон как основу для тарифной политики, которая затрагивает десятки государств. Если верховный суд признает, что американский лидер принял решение в обход процедур, то администрации придется вернуть уплаченные импортерами пошлины.