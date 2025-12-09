Рейтинг@Mail.ru
Трамп пригрозил Мексике пошлиной, если она не обеспечит водой фермеров - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:08 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/tramp-2060705670.html
Трамп пригрозил Мексике пошлиной, если она не обеспечит водой фермеров
Трамп пригрозил Мексике пошлиной, если она не обеспечит водой фермеров - РИА Новости, 09.12.2025
Трамп пригрозил Мексике пошлиной, если она не обеспечит водой фермеров
Президент США Дональд Трамп заявил, что введет пошлину в размере 5% против Мексики, если южный сосед Соединенных Штатов не предоставит техасским фермерам воду... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T03:08:00+03:00
2025-12-09T03:08:00+03:00
в мире
мексика
колорадо
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050039269_0:195:3071:1922_1920x0_80_0_0_a9aa9a0c55b7afd71340ef63c7e8449b.jpg
https://ria.ru/20251208/tramp-2060691567.html
https://ria.ru/20251208/ssha-2060686580.html
мексика
колорадо
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050039269_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_c636b5f0c1ef2dffe2f59f4b86e25638.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мексика, колорадо, сша, дональд трамп
В мире, Мексика, Колорадо, США, Дональд Трамп
Трамп пригрозил Мексике пошлиной, если она не обеспечит водой фермеров

Трамп: Мексику ждет пошлина в 5%, если она не обеспечит водой фермеров в Техасе

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что введет пошлину в размере 5% против Мексики, если южный сосед Соединенных Штатов не предоставит техасским фермерам воду из реки Рио-Гранде в соответствии с соглашением между двумя странами об использовании водных ресурсов.
"Мексика продолжает нарушать наше всеобъемлющее водное соглашение, и это нарушение наносит серьёзный ущерб нашим прекрасным техасским посевам и животноводству... Именно поэтому я санкционировал подготовку документов для введения пятипроцентной пошлины в отношении Мексики, если эта вода не будет немедленно поставлена", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Президент США Дональд Трамп возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Трамп допустил увеличение пошлин на импорт удобрений из Канады
Вчера, 23:31
Как утверждает американский лидер, Мексика должна США около одного кубического километра воды за несоблюдение договора за последние пять лет. Трамп требует, чтобы около четверти кубического километра воды было передано до 31 декабря, а остальное вскоре после этой даты.
В 1944 году США и Мексика заключили договор об использовании вод рек Колорадо и Тихуана, а также Рио-Гранде. Он остаётся базовой правовой основой, регулирующей, как Соединенные Штаты и Мексика делят воду этих рек.
Американский фермер - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Трамп будет субсидировать фермеров благодаря доходам от пошлин
Вчера, 22:46
 
В миреМексикаКолорадоСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала