Трамп пригрозил Мексике пошлиной, если она не обеспечит водой фермеров
Трамп пригрозил Мексике пошлиной, если она не обеспечит водой фермеров - РИА Новости, 09.12.2025
Трамп пригрозил Мексике пошлиной, если она не обеспечит водой фермеров
Президент США Дональд Трамп заявил, что введет пошлину в размере 5% против Мексики, если южный сосед Соединенных Штатов не предоставит техасским фермерам воду... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T03:08:00+03:00
в мире
Трамп: Мексику ждет пошлина в 5%, если она не обеспечит водой фермеров в Техасе