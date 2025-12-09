Суд в США отменил указ Трампа, ужесточающий условия для ветроэнергетики

ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Окружной суд в Соединенных Штатах отменил указ президента США Дональда Трампа, который ужесточал регуляторные условия для ветроэнергетики в стране, следует из судебного документа в распоряжении РИА Новости.