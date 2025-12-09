https://ria.ru/20251209/tramp-2060703545.html
Суд в США отменил указ Трампа, ужесточающий условия для ветроэнергетики
Суд в США отменил указ Трампа, ужесточающий условия для ветроэнергетики
Окружной суд в Соединенных Штатах отменил указ президента США Дональда Трампа, который ужесточал регуляторные условия для ветроэнергетики в стране, следует из... РИА Новости, 09.12.2025
Суд в Массачусетсе отменил указ Трампа, ужесточающий условия для ветроэнергетики