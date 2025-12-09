Рейтинг@Mail.ru
Суд в США отменил указ Трампа, ужесточающий условия для ветроэнергетики - РИА Новости, 09.12.2025
02:32 09.12.2025
Суд в США отменил указ Трампа, ужесточающий условия для ветроэнергетики
Окружной суд в Соединенных Штатах отменил указ президента США Дональда Трампа, который ужесточал регуляторные условия для ветроэнергетики в стране, следует из... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T02:32:00+03:00
2025-12-09T02:32:00+03:00
в мире
массачусетс
дональд трамп
массачусетс
в мире, массачусетс, дональд трамп
В мире, Массачусетс, Дональд Трамп
Суд в США отменил указ Трампа, ужесточающий условия для ветроэнергетики

© AP Photo / Evan Vucci Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Окружной суд в Соединенных Штатах отменил указ президента США Дональда Трампа, который ужесточал регуляторные условия для ветроэнергетики в стране, следует из судебного документа в распоряжении РИА Новости.
"Суд удовлетворяет ходатайства истцов (документы 172, 175), отклоняет ходатайство ответчиков-агентств (документ 179), признаёт "Приказ о ветряной энергетике" незаконным и аннулирует его", - говорится в решении окружного суда Массачусетса.
В день инаугурации Трамп подписал указ, приостанавливающий выдачу всех новых разрешений и договоров на аренду участков для проектов наземной и морской ветроэнергетики. Также он выразил стремление к переходу на традиционную энергетику вместо ветряной. По словам Трампа, Штаты не собираются использовать "большие, уродливые "ветряные мельницы".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Верховный суд США рассмотрит указ Трампа об отмене гражданства по рождению
5 декабря, 22:41
 
В миреМассачусетсДональд Трамп
 
 
