https://ria.ru/20251209/tramp-2060696653.html
Трамп репостнул публикацию о злящихся из-за плана по Украине европейцах
Трамп репостнул публикацию о злящихся из-за плана по Украине европейцах - РИА Новости, 09.12.2025
Трамп репостнул публикацию о злящихся из-за плана по Украине европейцах
Президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social ссылку на статью газеты New York Post с заголовком "Бессильные европейцы могут только... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T00:30:00+03:00
2025-12-09T00:30:00+03:00
2025-12-09T00:31:00+03:00
в мире
сша
россия
украина
дональд трамп
стив уиткофф
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053655142_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_468cb1801241b2c00df7eee079733310.jpg
https://ria.ru/20251208/tramp-2060695034.html
https://ria.ru/20251208/tramp-2060691846.html
https://ria.ru/20251208/tramp-2060692386.html
сша
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053655142_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_679c3ee7fc9928fbe490dacda92d7bd9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, стив уиткофф, мирный план сша по украине
В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Мирный план США по Украине
Трамп репостнул публикацию о злящихся из-за плана по Украине европейцах
Трамп репостнул публикацию о кипящих от злости из-за плана по Украине европейцах
ВАШИНГТОН, 9 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social ссылку на статью газеты New York Post с заголовком "Бессильные европейцы могут только кипеть от злости, пока Трамп обоснованно отстраняет их от сделки по Украине".
Публикацию президент оставил без комментариев.
Репостнутый Трампом
материал - статья-мнение британского историка и колумниста Доминика Грина. В ней автор критикует отношение европейских стран к плану президента США
по завершению конфликта на Украине
.
"Европейцы - пацифисты, которые хотят продолжать войну; воины, у которых нет мечей; стратеги, которые ничего не понимают; и союзники, которые заговорщически посмеиваются над своим американским покровителем, когда тот пытается закончить войну, которую их же тщеславие помогло начать", - пишет Грин.
Кроме того, Грин отмечает, что, несмотря на воинственную риторику, Брюссель
помогал Украине только "в параллельной вселенной европейского воображения", в то время как реальную помощь оказали США, под "зонтиком безопасности" которых пряталась Европа
.
Автор также пишет, что у России
больше людей, способных участвовать в конфликте, в то время как Украина зависит от иностранной помощи.
Грин также называет президента Франции
Эмманюэля Макрона "маленьким Эмманюэлем, (который) был первым, кто побежал в Москву
просить пощады у (президента России Владимира) Путина ещё в 2022 году".
Путин ранее принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа
и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева
, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.