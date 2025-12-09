На Урале машина провалилась под лед озера, водитель утонул

По данным ведомства, вечером 8 декабря мужчина в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле выехал на покрытое льдом озеро, ледяной покров проломился, и транспортное средство ушло под воду. Троим находящимся в салоне автомобиля пассажирам удалось выбраться самостоятельно.

"Кетовским межрайонным следственным отделом проводится доследственная проверка по факту гибели жителя села Кетово 1992 г.р. в озере Щучье. На место происшествия осуществлен выезд следственно-оперативной группы. В настоящее время на озере Щучье продолжаются работы по подъему автомобиля из воды и поиски водолазами областной поисково-спасательной службы тела погибшего водителя транспортного средства", - говорится в сообщении.