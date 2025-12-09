Рейтинг@Mail.ru
На Урале машина провалилась под лед озера, водитель утонул
15:52 09.12.2025 (обновлено: 15:56 09.12.2025)
На Урале машина провалилась под лед озера, водитель утонул
Автомобиль провалился под лед на озере Щучье в Курганской области, находившийся в состоянии алкогольного опьянения водитель погиб, трое пассажиров спаслись,... РИА Новости, 09.12.2025
происшествия, урал, курганская область, россия
Происшествия, Урал, Курганская область, Россия
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 9 дек – РИА Новости. Автомобиль провалился под лед на озере Щучье в Курганской области, находившийся в состоянии алкогольного опьянения водитель погиб, трое пассажиров спаслись, сообщило региональное СУСК РФ.
По данным ведомства, вечером 8 декабря мужчина в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле выехал на покрытое льдом озеро, ледяной покров проломился, и транспортное средство ушло под воду. Троим находящимся в салоне автомобиля пассажирам удалось выбраться самостоятельно.
"Кетовским межрайонным следственным отделом проводится доследственная проверка по факту гибели жителя села Кетово 1992 г.р. в озере Щучье. На место происшествия осуществлен выезд следственно-оперативной группы. В настоящее время на озере Щучье продолжаются работы по подъему автомобиля из воды и поиски водолазами областной поисково-спасательной службы тела погибшего водителя транспортного средства", - говорится в сообщении.
