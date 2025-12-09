Рейтинг@Mail.ru
Володин оценил объем товарооборота между Россией и Белоруссией - РИА Новости, 09.12.2025
Парламентское собрание СГ
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
12:21 09.12.2025
Володин оценил объем товарооборота между Россией и Белоруссией
Володин оценил объем товарооборота между Россией и Белоруссией
Беспрецедентный объем товарооборота между РФ и Белоруссией демонстрирует уровень отношений между странами и народами, заявил председатель Парламентского... РИА Новости, 09.12.2025
Володин оценил объем товарооборота между Россией и Белоруссией

Володин: рост товарооборота РФ и РБ говорит об уровне отношений между странами

© Фотохост-агентство РИА Новости
Флажки России и Белоруссии
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Флажки России и Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Беспрецедентный объем товарооборота между РФ и Белоруссией демонстрирует уровень отношений между странами и народами, заявил председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии и России (ПС СБР), председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Товарооборот между Российской Федерацией и Белоруссией вырос до уровня 50,1 миллиарда долларов за прошлый год. Это объем беспрецедентный. Он сам за себя говорит. Если мы говорим о других показателях, они тоже у нас на высоте, демонстрируют и уровень отношений между странами и народами", - сказал Володин в ходе 59 сессии ПС СБР
Игорь Сергеенко - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Спикер нижней палаты белорусского парламента посетит Россию
7 декабря, 10:52
По его словам, рост туризма за 2024 год в Белоруссию из России составил 59%, а в РФ из Белоруссии – 78%.
"Это показатель. Показатель и наших отношений, и желания людей приехать, посмотреть братские страны, посмотреть, как люди живут, отдохнуть. Это опять-таки оценка, в том числе стоимостных показателей. Когда люди выбирают страну, они же выбирают уже за счет своего кошелька. Не поедут в страну, где дорого, не поедут в страну, где неуютно, не поедут в страну, где небезопасно", - отметил председатель Госдумы.
Он подчеркнул, что растет количество желающих приехать как из Белоруссии в Россию, так и из России в Белоруссию.
Флаги России и Белоруссии на капоте автомобиля - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Белоруссия и Россия обсудили направления союзной интеграции
4 декабря, 16:48
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России Белоруссия Россия Вячеслав Володин Союз биатлонистов России (СБР) Госдума РФ
 
 
