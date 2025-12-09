Володин оценил объем товарооборота между Россией и Белоруссией

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Беспрецедентный объем товарооборота между РФ и Белоруссией демонстрирует уровень отношений между странами и народами, заявил председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии и России (ПС СБР), председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Товарооборот между Российской Федерацией и Белоруссией вырос до уровня 50,1 миллиарда долларов за прошлый год. Это объем беспрецедентный. Он сам за себя говорит. Если мы говорим о других показателях, они тоже у нас на высоте, демонстрируют и уровень отношений между странами и народами", - сказал Володин в ходе 59 сессии ПС СБР

По его словам, рост туризма за 2024 год в Белоруссию из России составил 59%, а в РФ из Белоруссии – 78%.

"Это показатель. Показатель и наших отношений, и желания людей приехать, посмотреть братские страны, посмотреть, как люди живут, отдохнуть. Это опять-таки оценка, в том числе стоимостных показателей. Когда люди выбирают страну, они же выбирают уже за счет своего кошелька. Не поедут в страну, где дорого, не поедут в страну, где неуютно, не поедут в страну, где небезопасно", - отметил председатель Госдумы.