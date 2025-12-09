Рейтинг@Mail.ru
09.12.2025

Для возвращающегося на Землю экипажа "Союз МС-27" на МКС приготовили торт
05:15 09.12.2025
Для возвращающегося на Землю экипажа "Союз МС-27" на МКС приготовили торт
https://ria.ru/20251209/mks-2060711059.html
Для возвращающегося на Землю экипажа "Союз МС-27" на МКС приготовили торт

© Фото : Олег Новицкий/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© Фото : Олег Новицкий/Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Для возвращающегося на Землю экипажа "Союз МС-27" в составе Сергея Рыжикова, Алексея Зубрицкого и Джонатана Кима на Международной космической станции приготовили торт, соответствующий видеоролик опубликовала российская госкорпорация "Роскосмос" в своем Telegram-канале.
"Этой ночью на МКС провожают экипаж, в честь события — космический торт!" - сообщил "Роскосмос" в своем Telegram-канале.
На опубликованных кадрах видно, как торт вращается в невесомости с цифрой "73", которая обозначает порядковый номер космической экспедиции.
Расстыковка корабля Союз МС-27 - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
"Союз МС-27" с космонавтами из России отстыковался от МКС
