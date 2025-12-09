За него отсидели 11 человек: на счету этого маньяка больше 100 жертв

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Сергей Ткач, которого позже прозвали "павлоградским маньяком", почти четверть века держал людей в страхе. Пока его искали лучшие оперативники, подключали экстрасенсов и даже Вангу, он спокойно жил среди обычных людей, заводил семьи, менял работы и продолжал убивать.

Как маньяка с характерным почерком не могли поймать на протяжении 25 лет?

Хилый мальчишка, который решил стать "сильным"

Ткач появился на свет в 1957 году в шахтерском Киселевске Кемеровской области. Семья большая, детей много, денег и внимания мало. Маленький Сергей рос болезненным, нервным, слишком худым и нескладным. В школе над ним подтрунивали, иногда просто били. В какой-то момент он решил, что единственный способ выжить — стать физически сильнее.

Он пошел в тяжелую атлетику. В юниорском возрасте стал чемпионом родного города, выигрывал районные соревнования, получил звание кандидата в мастера спорта. Все складывалось хорошо до травмы — порванного сухожилия на руке. Документы в институт не приняли, дорога в профессиональный спорт захлопнулась.

После такой неудачи он отправился служить. Попал в бухту Тикси на море Лаптевых. Служба ему даже понравилась. В строгом военном распорядке он нашел хоть какую-то опору. И настолько проникся морской романтикой, что решил стать флотским офицером и подал документы в Севастопольское военно-морское училище.

Экзамены сдал успешно. Но на медкомиссии врачи обнаружили проблемы с сердцем. Приказ был коротким и жестким: отчислить и отправить дослуживать обычным матросом. Этот удар по самолюбию Ткач переживал очень тяжело. После отказа он попытался покончить с собой. Его спасли, но после комиссовали из Вооруженных сил.

"Проверил систему"

По возвращении в Кемеровскую область Сергей устроился в милицию. Его направили учиться в Новосибирскую школу МВД — готовить из него эксперта-криминалиста. Но и здесь он умудрился все испортить. Во время службы в Кемеровском РОВД он решил "пошалить": подделал один из экспертных выводов в деле.

"Интересно было, как отреагирует руководство. Должны были бы меня посадить, а они попросили написать заявление по собственному желанию", — рассказывал он уже много лет спустя.

После этого он болтался по рабочим местам: железнодорожная станция, шахта, колхозы. Пил все больше и все меньше держался за любую работу.

Переезд в Украину

После Крыма он обосновался в Павлограде Днепропетровской области. Женился снова, в семье родилась дочь. Он выглядел как обычный работяга с семьей, но внутри уже давно жил садист, который попробовал убийство и знал, что ему это "нравится".

Вскоре новости о двух убийствах детей потрясли Павлоград . В город направили опергруппы со всего Союза, к делу подключили опытнейших следователей. В отчаянии обращались даже к Ванге, надеясь, что ясновидящая поможет указать на убийцу.

© AP Photo / BTA Ванга © AP Photo / BTA Ванга

Но все усилия провисли в пустоте: ни фоторобот, ни проверки, ни наружное наблюдение не дали результата.

Сотня эпизодов и маскировка в толпе

Маньяк постоянно менял внешность. То отпускал густые усы и бороду, то брился наголо, то отращивал волосы. Менял стиль одежды. Перекрашивал велосипед, на котором поджидал очередных жертв.

В 2000 году его жена Людмила получает повышение и переезжает в Запорожскую область — в город Пологи, где ей предложили должность замдиректора маслобойного завода. Семья переезжает вместе с ней. Первые три года на новом месте Сергей не убивает. А потом все начинается вновь.

Почему его не могли поймать

Главная причина — его опыт работы в милиции и криминалистике.

"В свое время у меня был четвертый уровень допуска к совершенно секретным материалам. В том числе и к делам об убийствах. Я их читал. И я знал, как будут искать, на что обращать внимание. Я все знал", — говорил он на допросах.

Ткач искал в безлюдных местах одиноких девочек или девушек, подкрадывался сзади, действовал быстро и хладнокровно. Все убийства старался совершать рядом с трассами и железной дорогой. Он понимал, что первые, о ком подумают следователи, — это приезжие, дальнобойщики.

Одежду и обувь жертвы, на которых могли остаться отпечатки, забирал. Следы на земле затаптывал до состояния каши. Уходил по шпалам, обработанным креозотом, зная, что собака в таких местах быстро теряет след.

Те, кто сидел за него

Параллельно по областям шли задержания "маньяков". Любого мужчину , хоть немного подходившего под описание, тянули в отделение. Признания выбивали дубинками, угрозами, полуночными допросами.

© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiy Заключенный в тюрьме © Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiy Заключенный в тюрьме

В 1987 году в Павлограде на десять лет посадили Игоря Рыжкова. В 2000-м в СИЗО покончил с собой днепропетровец Владимир Светличный — отец девятилетней девочки, которую убил Ткач. Его обвинили в убийстве собственной дочери.

Шестнадцатого октября 2002 года восьмиклассника Якова Поповича забрали прямо с урока. Повод выглядел абсурдно: кто-то из учителей вспомнил, что Яков, когда искали пропавшую племянницу, предложил проверить камыши у реки, где и обнаружили тело жертвы.

Роковая ошибка

Последнее убийство Ткач совершил почти у себя под окнами. Его жертвой стала девятилетняя девочка, дочь соседа. Все произошло в жаркий день у реки, куда дети пришли купаться. Маньяк выждал момент, когда девочка осталась одна на берегу — именно тогда и напал.

"Я с ее отцом хорошо был знаком, жили по соседству. Пришлось пойти на похороны малышки. Этот случай меня и погубил. Когда я ее подкараулил, она играла с другими детьми. Два мальчика и две девчонки. Надо было и их убить. Тогда меня бы не поймали. Я думаю, что они меня увидели и показали взрослым", — признавался он потом на допросах.

Пятого августа 2005 года оперативники зашли в его дом на окраине Пологов. "Я ждал вас 25 лет" — так, по воспоминаниям сотрудников, он встретил задержание.

"Я же серийный убийца"

Сергей вел себя удивительно спокойно, подробно рассказывал о своих убийствах. Он признавался, что выходил на "охоту" либо пьяным, либо в состоянии, которое сам называл помутнением. Но при этом прекрасно помнил детали.

Обследовавший его психиатр Владимир Головочук вынес такое заключение:

"Он убивал, чтобы быть "самым крутым" среди убийц. В психиатрии есть даже такое понятие — "синдром Герострата", когда человек совершает преступление для того, чтобы прославиться", — цитирует эксперта "Комсомольская правда".

© Sputnik / Табылды Кадырбеков Руки в наручниках © Sputnik / Табылды Кадырбеков Руки в наручниках

Показания десяти выживших девушек, протоколы, экспертизы и признания самого Ткача легли в основу дела, которое насчитывало 105 томов. Суд приговорил его к пожизненному лишению свободы.

В 2018 году у Ткача случился сердечный приступ . Врачам спасти его не удалось. Руководство колонии уведомило о смерти родственников. Никто из них за телом не приехал. Не приехала и молодая жена, с которой маньяк расписался, пока отбывал срок.