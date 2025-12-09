"Крокус" обжаловал взыскание в пользу пострадавших в теракте

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. "Крокус сити холл" подал жалобу на решение о взыскании компенсаций вреда в пользу двух пострадавших от теракта и пожара в концертном зале, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Суд в Москве в начале декабря частично удовлетворил иск двух потерпевших, сумма взысканных с " Крокуса " компенсаций не уточнялась.

Суд приступил к рассмотрению этого дела еще в декабре 2024 года. Иск двух женщин о компенсации морального вреда и возмещении материальных затрат на лечение был подан к "Крокус сити холлу", филиалу АО "Крокус Интернэшнл", а также к организатору концерта группы " Пикник " ООО "МСМ". Истицы просили компенсировать им потраченные на лечение средства, а также взыскать с "Крокуса" компенсацию за причиненный моральный вред. Обе признаны потерпевшими в рамках уголовного дела о теракте.

Само слушание проходило в закрытом режиме, соответствующее ходатайство было заявлено представителем "Крокуса", сославшегося на тайну следствия, коммерческую тайну и угрозу разглашения сведений о частной жизни. Сторона заявителей просила суд рассмотреть дело открыто, так как в ходе слушания обнародовать какие-то тайны нет необходимости, а истицы были не против раскрытия сведений о здоровье.

Заявители, как следует из оглашенных в суде данных, в день теракта в "Крокусе" провели 30 минут в задымленном помещении без света в поисках выхода. Из-за несработавших систем пожаротушения они надышались угарным газом. Первую ночь они провели дома, но на следующий день вызвали скорую помощь, позднее им был поставлен диагноз, требующий долгого лечения.