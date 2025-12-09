Рейтинг@Mail.ru
22:50 09.12.2025
"Крокус" обжаловал взыскание в пользу пострадавших в теракте
происшествия, красногорск, крокус сити холл, крокус, москва, пикник
Происшествия, Красногорск, Крокус Сити Холл, Крокус, Москва, Пикник
© РИА Новости / Алексей Майшев | Сгоревшее здание "Крокус Сити Холла"
Сгоревшее здание Крокус Сити Холла
Сгоревшее здание "Крокус Сити Холла". Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. "Крокус сити холл" подал жалобу на решение о взыскании компенсаций вреда в пользу двух пострадавших от теракта и пожара в концертном зале, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Суд в Москве в начале декабря частично удовлетворил иск двух потерпевших, сумма взысканных с "Крокуса" компенсаций не уточнялась.
Пожарные тушат горящую крышу концертного зала Крокус Сити Холл
Суд в Москве арестовал россиянина за комментарий о теракте в "Крокусе"
12 ноября, 05:19
12 ноября, 05:19
Решение, как сообщается в материалах, обжаловал "Крокус сити холл" - филиал ЗАО "Крокус Интернэшнл".
Суд приступил к рассмотрению этого дела еще в декабре 2024 года. Иск двух женщин о компенсации морального вреда и возмещении материальных затрат на лечение был подан к "Крокус сити холлу", филиалу АО "Крокус Интернэшнл", а также к организатору концерта группы "Пикник" ООО "МСМ". Истицы просили компенсировать им потраченные на лечение средства, а также взыскать с "Крокуса" компенсацию за причиненный моральный вред. Обе признаны потерпевшими в рамках уголовного дела о теракте.
Само слушание проходило в закрытом режиме, соответствующее ходатайство было заявлено представителем "Крокуса", сославшегося на тайну следствия, коммерческую тайну и угрозу разглашения сведений о частной жизни. Сторона заявителей просила суд рассмотреть дело открыто, так как в ходе слушания обнародовать какие-то тайны нет необходимости, а истицы были не против раскрытия сведений о здоровье.
Фигуранты по делу о теракте в Крокус Сити Холле Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни
Потерпевшие рассказали, что выкрикивали исполнители теракта в "Крокусе"
29 сентября, 10:12
29 сентября, 10:12
Заявители, как следует из оглашенных в суде данных, в день теракта в "Крокусе" провели 30 минут в задымленном помещении без света в поисках выхода. Из-за несработавших систем пожаротушения они надышались угарным газом. Первую ночь они провели дома, но на следующий день вызвали скорую помощь, позднее им был поставлен диагноз, требующий долгого лечения.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.
Наручники на руках
В Подмосковье арестовали иностранцев за покушение на теракт
8 декабря, 12:56
8 декабря, 12:56
 
Заголовок открываемого материала