Рейтинг@Mail.ru
Telegram начал искажать смысл постов в каналах Sputnik при автопереводе - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:10 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/telegram-2060778292.html
Telegram начал искажать смысл постов в каналах Sputnik при автопереводе
Telegram начал искажать смысл постов в каналах Sputnik при автопереводе - РИА Новости, 09.12.2025
Telegram начал искажать смысл постов в каналах Sputnik при автопереводе
Telegram начал искажать смысл постов в каналах Sputnik Iran Media и Sputnik Ethiopia при автоматическом переводе на русский. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T12:10:00+03:00
2025-12-09T12:10:00+03:00
россия
telegram
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
sputnik
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149730/53/1497305301_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_1adb846ca774a13c3e3e3669285fd2af.jpg
https://ria.ru/20251206/es-2060292592.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149730/53/1497305301_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_f3b65aeb37a521a261fd9bb5b2201a0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, telegram, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), sputnik
Россия, Telegram, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Sputnik
Telegram начал искажать смысл постов в каналах Sputnik при автопереводе

Telegram искажает смысл постов в каналах Sputnik при автопереводе на русский

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Telegram начал искажать смысл постов в каналах Sputnik Iran Media и Sputnik Ethiopia при автоматическом переводе на русский.
При переводе публикации в канале Sputnik Iran Media Telegram убрал из текста Владимира Зеленского. Оригинальный текст "Даже кот покинул здание, когда Зеленский вошёл в кабинет премьер-министра Великобритании" был переведен как "Даже Грэм покинул здание на Даунинг-стрит сразу после встречи с Джонсоном".
В публикации о встрече так называемой "коалиции желающих" также был искажен перевод, слова "заставить Зеленского" были переведены как "заставить США".
Также был искажен смысл публикации о визите президента РФ Владимира Путина в Индию в канале Sputnik Ethiopia. Оригинальный текст "Атмосфера в Нью-Дели в преддверии визита В.В. Путина" при автоматическом переводе с амхарского языка на русский превратился в "Путин, который сейчас ведет войну, является современным врагом". При переводе с амхарского на английский Telegram также искажает смысл: "Putin's current war is a new level of agression".
РИА Новости обратилось за комментарием в Роскомнадзор.
Ранее в начала 2025 года Telegram исключил канал РИА Новости из списка похожих каналов, которые рекомендуются пользователям при просмотре каналов СМИ.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Дмитриев прокомментировал слова Дурова о преследовании Telegram в ЕС
6 декабря, 12:39
 
РоссияTelegramФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Sputnik
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала