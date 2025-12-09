Telegram начал искажать смысл постов в каналах Sputnik при автопереводе

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Telegram начал искажать смысл постов в каналах Sputnik Iran Media и Sputnik Ethiopia при автоматическом переводе на русский.

При переводе публикации в канале Sputnik Iran Media Telegram убрал из текста Владимира Зеленского . Оригинальный текст "Даже кот покинул здание, когда Зеленский вошёл в кабинет премьер-министра Великобритании" был переведен как "Даже Грэм покинул здание на Даунинг-стрит сразу после встречи с Джонсоном".

В публикации о встрече так называемой "коалиции желающих" также был искажен перевод, слова "заставить Зеленского" были переведены как "заставить США".

Владимира Путина в Также был искажен смысл публикации о визите президента РФ Индию в канале Sputnik Ethiopia. Оригинальный текст "Атмосфера в Нью-Дели в преддверии визита В.В. Путина" при автоматическом переводе с амхарского языка на русский превратился в "Путин, который сейчас ведет войну, является современным врагом". При переводе с амхарского на английский Telegram также искажает смысл: "Putin's current war is a new level of agression".

РИА Новости обратилось за комментарием в Роскомнадзор