Обстановка в Танзании на фоне призывов к протестам остается спокойной

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Обстановка в Танзании остаётся спокойной, публикуемые в соцсетях фото- и видеоматериалы демонстраций не отражают реальной ситуации в стране, сообщает пресс-служба танзанийской полиции.

Всеобщие выборы в Танзании , которые прошли 29 октября и завершились переизбранием Самии Сулуху Хассан, сопровождались массовыми протестами. Демонстрации впоследствии переросли в кровопролитные беспорядки, в ходе которых совершались поджоги административных зданий, избирательных участков и автомобилей. Оппозиция призывает танзанийских граждан повторно провести массовые демонстрации девятого декабря, в день независимости Танзании, в то время как полиция официально запретила любые митинги в этот день.

"Полиция Танзании информирует общественность, что по состоянию на сегодняшний день (9 декабря 2025 года) после полудня обстановка в стране остаётся спокойной… Полиция также призывает граждан не доверять распространяемым в социальных сетях видео и фотографиям, якобы подтверждающим, что демонстрации уже начались. Эти сообщения являются ложными", - сказано в сообщении.

Танзанийская полиция отмечает, что публикуемые в соцсетях видео и фото протестов были сняты в октябре 2025 года либо ещё раньше.

"Распространяемые материалы не относятся к текущим событиям: данные фото и видео были сделаны во время более ранних инцидентов, включая те, что произошли 29, 30 и 31 октября 2025 года. Некоторые кадры относятся к ещё более ранним датам, например, к инциденту в июне 2025 года, связанному с обрядами инициации в общине масаев, проводившимися в лесном массиве Управления национальных парков Танзании (TANAPA) в городе Аруша", – говорится в заявлении.

В ноябре правительство сообщило об отмене торжеств по случаю дня независимости и перенаправлении средств, выделенных на празднование, на восстановление инфраструктуры, повреждённой в ходе беспорядков. Накануне правительство призвало граждан праздновать день независимости дома.