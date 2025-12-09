Рейтинг@Mail.ru
Обстановка в Танзании на фоне призывов к протестам остается спокойной - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:04 09.12.2025 (обновлено: 16:20 09.12.2025)
https://ria.ru/20251209/tanzanija-2060860864.html
Обстановка в Танзании на фоне призывов к протестам остается спокойной
Обстановка в Танзании на фоне призывов к протестам остается спокойной - РИА Новости, 09.12.2025
Обстановка в Танзании на фоне призывов к протестам остается спокойной
Обстановка в Танзании остаётся спокойной, публикуемые в соцсетях фото- и видеоматериалы демонстраций не отражают реальной ситуации в стране, сообщает... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T16:04:00+03:00
2025-12-09T16:20:00+03:00
в мире
танзания
дар-эс-салам
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574967632_0:75:3348:1958_1920x0_80_0_0_c64edea004d88da8534e520f856b7ce9.jpg
https://sn.ria.ru/20251112/festival-2054554151.html
https://ria.ru/20251108/tanzanija-2053695147.html
танзания
дар-эс-салам
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574967632_608:0:3339:2048_1920x0_80_0_0_b5a2be24a89f745a368a8c8afc98ecd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, танзания, дар-эс-салам
В мире, Танзания, Дар-эс-Салам
Обстановка в Танзании на фоне призывов к протестам остается спокойной

Обстановка в Танзании на фоне призывов оппозиции к протестам остается спокойной

© Pixabay / Pixabay / 3282700Сафари в Танзании
Сафари в Танзании - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© Pixabay / Pixabay / 3282700
Сафари в Танзании. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Обстановка в Танзании остаётся спокойной, публикуемые в соцсетях фото- и видеоматериалы демонстраций не отражают реальной ситуации в стране, сообщает пресс-служба танзанийской полиции.
Всеобщие выборы в Танзании, которые прошли 29 октября и завершились переизбранием Самии Сулуху Хассан, сопровождались массовыми протестами. Демонстрации впоследствии переросли в кровопролитные беспорядки, в ходе которых совершались поджоги административных зданий, избирательных участков и автомобилей. Оппозиция призывает танзанийских граждан повторно провести массовые демонстрации девятого декабря, в день независимости Танзании, в то время как полиция официально запретила любые митинги в этот день.
Школьница изучает электронику - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Россотрудничество проведет фестиваль робототехники в Танзании
12 ноября, 17:59
"Полиция Танзании информирует общественность, что по состоянию на сегодняшний день (9 декабря 2025 года) после полудня обстановка в стране остаётся спокойной… Полиция также призывает граждан не доверять распространяемым в социальных сетях видео и фотографиям, якобы подтверждающим, что демонстрации уже начались. Эти сообщения являются ложными", - сказано в сообщении.
Танзанийская полиция отмечает, что публикуемые в соцсетях видео и фото протестов были сняты в октябре 2025 года либо ещё раньше.
"Распространяемые материалы не относятся к текущим событиям: данные фото и видео были сделаны во время более ранних инцидентов, включая те, что произошли 29, 30 и 31 октября 2025 года. Некоторые кадры относятся к ещё более ранним датам, например, к инциденту в июне 2025 года, связанному с обрядами инициации в общине масаев, проводившимися в лесном массиве Управления национальных парков Танзании (TANAPA) в городе Аруша", – говорится в заявлении.
В ноябре правительство сообщило об отмене торжеств по случаю дня независимости и перенаправлении средств, выделенных на празднование, на восстановление инфраструктуры, повреждённой в ходе беспорядков. Накануне правительство призвало граждан праздновать день независимости дома.
По информации, полученной в ходе мониторинга социальных сетей, правоохранительным органам Танзании удалось выяснить, что в ходе подготовки массовых беспорядков сторонники оппозиции поощряют друг друга обзаводиться оружием, планируют уничтожение вышек связи и блокировку порта Дар-эс-Салама и государственных границ, а также собираются грабить имущество и нападать на чиновников.
Амани Голугва - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
В Танзании задержали замгенсека оппозиционной партии
8 ноября, 18:23
 
В миреТанзанияДар-эс-Салам
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала