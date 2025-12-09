Рейтинг@Mail.ru
Таиланд частично вернул контроль в провинции Сакэу - РИА Новости, 09.12.2025
17:14 09.12.2025 (обновлено: 17:15 09.12.2025)
Таиланд частично вернул контроль в провинции Сакэу
Таиланд частично вернул контроль в провинции Сакэу - РИА Новости, 09.12.2025
Таиланд частично вернул контроль в провинции Сакэу
Таиланд частично восстановил контроль над территориями вокруг деревни Бан Кхлонг Пхэнг в районе Та Пхрайя провинции Сакэу и поднял на них государственный флаг,... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T17:14:00+03:00
2025-12-09T17:15:00+03:00
в мире
таиланд
камбоджа
куала-лумпур
f-16
https://ria.ru/20251209/tailand-2060876094.html
https://ria.ru/20251208/kambodzha-2060601491.html
https://ria.ru/20251208/tailand-2060592393.html
таиланд
камбоджа
куала-лумпур
в мире, таиланд, камбоджа, куала-лумпур, f-16
В мире, Таиланд, Камбоджа, Куала-Лумпур, F-16
Таиланд частично вернул контроль в провинции Сакэу

Таиланд частично вернул контроль у деревни Бан Кхлонг Пхэнг провинции Сакэу

© Army Military ForceВоеннослужащие Таиланда поднимают флаг в деревне Бан Кхлонг Пхэнг в провинции Сакэу
Военнослужащие Таиланда поднимают флаг в деревне Бан Кхлонг Пхэнг в провинции Сакэу - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© Army Military Force
Военнослужащие Таиланда поднимают флаг в деревне Бан Кхлонг Пхэнг в провинции Сакэу . Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Таиланд частично восстановил контроль над территориями вокруг деревни Бан Кхлонг Пхэнг в районе Та Пхрайя провинции Сакэу и поднял на них государственный флаг, информирует тайский новостной портал Khaosod.
Эскалация боевых действий в приграничных районах Таиланда и Камбоджи произошла на минувших выходных и продолжается во вторник. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, ВВС Таиланда нанесли авиаудары. Ранее во вторник камбоджийские СМИ сообщали, что ожесточенные боестолкновения продолжаются по всей тайско-камбоджийской границе. По последним данным, из-за атак тайских военных на приграничные провинции Камбоджи более 54,5 тысячи человек покинули свои дома, в Таиланде в общей сложности 400 тысяч жителей были эвакуированы, из них 125 тысяч находятся во временных пунктах размещения в приграничных провинциях.
ВВС Таиланда сбросили бомбы в Камбодже - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Премьер-министр Таиланда выступил против прекращения огня с Камбоджей
Вчера, 16:49
"Девятого декабря в 16.00 по местному времени (12.00 мск) 11-я группа специального назначения успешно частично восстановила контроль над территориями вокруг деревни Бан Кхлонг Пхэнг в районе Та Пхрайя провинции Сакэу. По периметру, контролируемому войсками, были установлены заграждения из колючей проволоки. Тайские войска подняли государственный флаг на суверенной территории Таиланда, оккупированной Камбоджей, успешно вернув себе эти земли", - пишет Khaosod.
Министр обороны Таиланда Наттхапхон Накпханит 19 ноября отдал приказ о полной боеготовности войск на границе с Камбоджей на фоне начала временной демаркации границы на спорных участках, в результате которой 200 камбоджийских семей, живущих на таиландской территории, будут вынуждены ее покинуть.
Седьмого декабря армия Таиланда дала указание жителям граничащих с Камбоджей районов четырех провинций эвакуироваться в убежища из-за опасности эскалации столкновений. Тайский новостной портал Khaosod сообщил, что камбоджийские солдаты открыли огонь по тайским сотрудникам службы безопасности, что привело к столкновению, в результате которого двое тайских солдат получили ранения. В свою очередь камбоджийское издание Khmer Times опровергло эту информацию, заявив, что это тайские войска открыли огонь по камбоджийским силам на границе.
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Reuters: Камбоджа нанесла по Таиланду удары из БМ-21 "Град"
8 декабря, 15:50
Восьмого декабря новостной портал Khaosod вновь сообщил, что Камбоджа атаковала военную базу Анупонг, в результате чего погиб один тайский военный и еще двое получили ранения. Таиланд поднял истребители F-16 для нанесения ответных ударов. Поступили сообщения и о боестолкновениях вдоль границы Таиланда с Камбоджей.
Премьер-министр Таиланда Анутхин Чарнвиракун заявил о готовности принять необходимые меры для обеспечения безопасности и суверенитета страны. В свою очередь, министерство национальной обороны Королевства Камбоджа призвало мировое сообщество осудить "нарушение Таиландом мирного соглашения" - Декларации об отношениях, которая была направлена на деэскалацию пограничного конфликта между двумя странами и подписана Камбоджей и Таиландом в октябре в Куала-Лумпуре в присутствии лидеров США и Малайзии.
Бойцы тайской армии - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Камбоджа обвинила Таиланд в использовании химического оружия
8 декабря, 15:17
 
В миреТаиландКамбоджаКуала-ЛумпурF-16
 
 
