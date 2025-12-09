Премьер-министр Таиланда выступил против прекращения огня с Камбоджей

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Премьер-министр Таиланда Анутхин Чарнвиракун в своем аккаунте на Facebook* заявил, что прекращения огня с Камбоджей не будет.
"Позиция Таиланда сохраняет статус-кво. Никакого прекращения огня", - написал Анутхин Чарнвиракун у себя в аккаунте.
Эскалация боевых действий в приграничных районах Таиланда и Камбоджи произошла на минувших выходных и продолжается во вторник. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, ВВС Таиланда нанесли авиаудары. Ранее во вторник камбоджийские СМИ сообщали, что ожесточенные боестолкновения продолжаются по всей тайско-камбоджийской границе. По последним данным, из-за атак тайских военных на приграничные провинции Камбоджи более 54,5 тысячи человек покинули свои дома, в Таиланде в общей сложности 400 тысяч жителей были эвакуированы, из них 125 тысяч находятся во временных пунктах размещения в приграничных провинциях.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
