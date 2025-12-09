Рейтинг@Mail.ru
Число раненных в столкновениях с Камбоджей тайских военных возросло до 68 - РИА Новости, 09.12.2025
15:58 09.12.2025
Число раненных в столкновениях с Камбоджей тайских военных возросло до 68
Число раненных в столкновениях с Камбоджей тайских военных возросло до 68
в мире
таиланд
камбоджа
таиланд
камбоджа
в мире, таиланд, камбоджа
В мире, Таиланд, Камбоджа
Число раненных в столкновениях с Камбоджей тайских военных возросло до 68

Число пострадавших при столкновении с Камбоджей тайских военных возросло до 68

© AP Photo / Royal Thai ArmyБоец тайской армии, пострадавший в результате столкновений на границе с Камбоджей
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Число военнослужащих Таиланда, пострадавших в результате столкновения с камбоджийскими силами на границе, возросло до 68 человек, сообщает второй военный округ Сухопутных сил Таиланда.
Ранее сообщалось о четырех погибших и 29 пострадавших военных.
"В результате недавних ожесточенных столкновений Таиланд потерял четырех военных, раненых в общей сложности 68", - говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях.
Эскалация боевых действий в приграничных районах Таиланда и Камбоджи произошла на минувших выходных и продолжается во вторник. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, ВВС Таиланда нанесли авиаудары. Ранее во вторник камбоджийские СМИ сообщали, что ожесточенные боестолкновения продолжаются по всей тайско-камбоджийской границе. По последним данным, из-за атак тайских военных на приграничные провинции Камбоджи более 54,5 тысячи человек покинули свои дома, в Таиланде в общей сложности 400 тысяч жителей были эвакуированы, из них 125 тысяч находятся во временных пунктах размещения в приграничных провинциях.
ВВС Таиланда сбросили бомбы на центр города Самраонг в Камбодже - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Таиланд намерен продолжать боевые действия, пока Камбоджа не сменит позицию
Вчера, 15:18
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
