Число раненных в столкновениях с Камбоджей тайских военных возросло до 68

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Число военнослужащих Таиланда, пострадавших в результате столкновения с камбоджийскими силами на границе, возросло до 68 человек, сообщает второй военный округ Сухопутных сил Таиланда.
Ранее сообщалось о четырех погибших и 29 пострадавших военных.
"В результате недавних ожесточенных столкновений Таиланд потерял четырех военных, раненых в общей сложности 68", - говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях.
Эскалация боевых действий в приграничных районах Таиланда и Камбоджи произошла на минувших выходных и продолжается во вторник. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, ВВС Таиланда нанесли авиаудары. Ранее во вторник камбоджийские СМИ сообщали, что ожесточенные боестолкновения продолжаются по всей тайско-камбоджийской границе. По последним данным, из-за атак тайских военных на приграничные провинции Камбоджи более 54,5 тысячи человек покинули свои дома, в Таиланде в общей сложности 400 тысяч жителей были эвакуированы, из них 125 тысяч находятся во временных пунктах размещения в приграничных провинциях.