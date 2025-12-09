Таиланд намерен продолжать боевые действия, пока Камбоджа не сменит позицию

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Вооруженные силы Таиланда будут продолжать военные действия до тех пор, пока Камбоджа не изменит свою позицию, заявил в ходе брифинга во вторник представитель вооруженных сил Таиланда Сурасан Кхонгсири.

Эскалация боевых действий в приграничных районах Таиланда Камбоджи произошла на минувших выходных и продолжается во вторник. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, ВВС Таиланда нанесли авиаудары. Ранее во вторник камбоджийские СМИ сообщали, что ожесточенные боестолкновения продолжаются по всей тайско-камбоджийской границе. По последним данным, из-за атак тайских военных на приграничные провинции Камбоджи более 54,5 тысячи человек покинули свои дома, в Таиланде в общей сложности 400 тысяч жителей были эвакуированы, из них 125 тысяч находятся во временных пунктах размещения в приграничных провинциях.

"Позиция и военные действия Таиланда будут сохраняться до тех пор, пока Камбоджа не изменит свою позицию и не вернется на путь мира", - заявил Сурасан Кхонгсири, объясняя почему Таиланд был вынужден ответить на агрессивные и провокационные действия Камбоджи.

В ходе брифинга также поднимался вопрос превентивных ударов со стороны Таиланда.

"Что касается вопроса о превентивном ударе, Таиланд действовал в рамках права на самооборону при выполнении четырех условий: наличие неотложной угрозы, отсутствие иных возможностей, пропорциональность ответного удара и нанесение ударов исключительно по военным целям, с целью нейтрализации угрозы и минимизации вреда гражданскому населению", - объяснил он.

Министр обороны Таиланда Наттхапхон Накпханит 19 ноября отдал приказ о приведении в полную боеготовность войск на границе с Камбоджей на фоне начала временной демаркации границы на спорных участках, в результате которой 200 камбоджийских семей, живущих на таиландской территории, будут вынуждены ее покинуть.

Армия Таиланда 7 декабря дала указание жителям граничащих с Камбоджей районов четырех провинций эвакуироваться из-за угрозы эскалации. Тайский новостной портал Khaosod сообщил, что камбоджийские солдаты открыли огонь по тайским сотрудникам службы безопасности, что привело к столкновению, в результате которого двое тайских солдат получили ранения. В свою очередь, камбоджийское издание Khmer Times опровергло эту информацию, заявив, что это тайские войска открыли огонь по камбоджийским силам.

Новостной портал Khaosod 8 декабря вновь сообщил, что Камбоджа атаковала военную базу Анупонг, в результате чего погиб один тайский военный и еще двое получили ранения. Таиланд поднял истре бите ли F-16 для нанесения ответных ударов. Поступили сообщения о боестолкновениях вдоль границы Таиланда с Камбоджей.