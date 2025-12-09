Рейтинг@Mail.ru
В Таиланде более 125 тысяч человек разместили во временных убежищах - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:55 09.12.2025 (обновлено: 11:48 09.12.2025)
https://ria.ru/20251209/tailand-2060755269.html
В Таиланде более 125 тысяч человек разместили во временных убежищах
В Таиланде более 125 тысяч человек разместили во временных убежищах - РИА Новости, 09.12.2025
В Таиланде более 125 тысяч человек разместили во временных убежищах
Более 125 тысяч человек находятся во временных пунктах размещения в приграничных провинциях Таиланда на фоне обострения конфликта с Камбоджей, сообщает второй... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T10:55:00+03:00
2025-12-09T11:48:00+03:00
в мире
таиланд
камбоджа
куала-лумпур
f-16
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060771671_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a4bba26f07342626c1a5cec429dcf282.jpg
https://ria.ru/20251209/tailand-2060750456.html
https://ria.ru/20251209/voennye-2060731123.html
таиланд
камбоджа
куала-лумпур
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060771671_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_799419e81ee28020ac2bdd39e76f0891.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, таиланд, камбоджа, куала-лумпур, f-16
В мире, Таиланд, Камбоджа, Куала-Лумпур, F-16
В Таиланде более 125 тысяч человек разместили во временных убежищах

Более 125 тыс человек размещены в убежищах в приграничных провинциях Таиланда

© Getty Images / Thai News PixДевочка во временном убежище в провинции Бурирам на таиландско-камбоджийской границе
Девочка во временном убежище в провинции Бурирам на таиландско-камбоджийской границе - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© Getty Images / Thai News Pix
Девочка во временном убежище в провинции Бурирам на таиландско-камбоджийской границе
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Более 125 тысяч человек находятся во временных пунктах размещения в приграничных провинциях Таиланда на фоне обострения конфликта с Камбоджей, сообщает второй военный округ Сухопутных сил Таиланда.
Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда и Камбоджи произошла на минувших выходных и продолжается во вторник. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, а Таиланд провел атаку ВВС по военным объектам.
Солдаты в Тайланде - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Таиланд борется с дезинформацией о конфликте с Камбоджей
Вчера, 10:42
"В общей сложности 492 временных убежища были созданы в четырех приграничных провинциях, в которых размещены 125 838 человек", - говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях.
Отмечается, что наибольшее число переселенцев находятся в провинциях Сурин и Сисакет.
Министр обороны Таиланда Наттхапхон Накпханит 19 ноября отдал приказ о приведении в полную боеготовность войск на границе с Камбоджей на фоне начала временной демаркации границы на спорных участках, в результате которой 200 камбоджийских семей, живущих на таиландской территории, будут вынуждены ее покинуть.
Армия Таиланда 7 декабря дала указание жителям граничащих с Камбоджей районов четырех провинций эвакуироваться из-за угрозы эскалации. Тайский новостной портал Khaosod сообщил, что камбоджийские солдаты открыли огонь по тайским сотрудникам службы безопасности, что привело к столкновению, в результате которого двое тайских солдат получили ранения. В свою очередь, камбоджийское издание Khmer Times опровергло эту информацию, заявив, что это тайские войска открыли огонь по камбоджийским силам.
Новостной портал Khaosod 8 декабря вновь сообщил, что Камбоджа атаковала военную базу Анупонг, в результате чего погиб один тайский военный и еще двое получили ранения. Таиланд поднял истребители F-16 для нанесения ответных ударов. Поступили сообщения о боестолкновениях вдоль границы Таиланда с Камбоджей.
Премьер-министр Таиланда Анутхин Чарнвиракун заявил о готовности принять необходимые меры для обеспечения безопасности и суверенитета страны. В свою очередь, министерство национальной обороны Камбоджи призвало мировое сообщество осудить "нарушение Таиландом мирного соглашения" - Декларации об отношениях, которая была направлена на деэскалацию пограничного конфликта между двумя странами и подписана Камбоджей и Таиландом в октябре в Куала-Лумпуре в присутствии лидеров США и Малайзии.
По последним данным, около 400 тысяч жителей Таиланда и 11 тысяч граждан Камбоджи были эвакуированы из приграничных районов. Число погибших в Камбодже с понедельника возросло до 7, тайская сторона сообщала о гибели трех своих военных.
Военная техника армии Камбоджи в районе границы с Таиландом - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
СМИ: Таиланд обвинил Камбоджу в использовании запрещенных мин
Вчера, 09:27
 
В миреТаиландКамбоджаКуала-ЛумпурF-16
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала