© Getty Images / Thai News Pix Девочка во временном убежище в провинции Бурирам на таиландско-камбоджийской границе

В Таиланде более 125 тысяч человек разместили во временных убежищах

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Более 125 тысяч человек находятся во временных пунктах размещения в приграничных провинциях Таиланда на фоне обострения конфликта с Камбоджей, сообщает второй военный округ Сухопутных сил Таиланда.

Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда Камбоджи произошла на минувших выходных и продолжается во вторник. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, а Таиланд провел атаку ВВС по военным объектам.

"В общей сложности 492 временных убежища были созданы в четырех приграничных провинциях, в которых размещены 125 838 человек", - говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях.

Отмечается, что наибольшее число переселенцев находятся в провинциях Сурин и Сисакет.

Министр обороны Таиланда Наттхапхон Накпханит 19 ноября отдал приказ о приведении в полную боеготовность войск на границе с Камбоджей на фоне начала временной демаркации границы на спорных участках, в результате которой 200 камбоджийских семей, живущих на таиландской территории, будут вынуждены ее покинуть.

Армия Таиланда 7 декабря дала указание жителям граничащих с Камбоджей районов четырех провинций эвакуироваться из-за угрозы эскалации. Тайский новостной портал Khaosod сообщил, что камбоджийские солдаты открыли огонь по тайским сотрудникам службы безопасности, что привело к столкновению, в результате которого двое тайских солдат получили ранения. В свою очередь, камбоджийское издание Khmer Times опровергло эту информацию, заявив, что это тайские войска открыли огонь по камбоджийским силам.

Новостной портал Khaosod 8 декабря вновь сообщил, что Камбоджа атаковала военную базу Анупонг, в результате чего погиб один тайский военный и еще двое получили ранения. Таиланд поднял истреб ител и F-16 для нанесения ответных ударов. Поступили сообщения о боестолкновениях вдоль границы Таиланда с Камбоджей.

Малайзии. Премьер-министр Таиланда Анутхин Чарнвиракун заявил о готовности принять необходимые меры для обеспечения безопасности и суверенитета страны. В свою очередь, министерство национальной обороны Камбоджи призвало мировое сообщество осудить "нарушение Таиландом мирного соглашения" - Декларации об отношениях, которая была направлена на деэскалацию пограничного конфликта между двумя странами и подписана Камбоджей и Таиландом в октябре в Куала-Лумпуре в присутствии лидеров США