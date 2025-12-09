Рейтинг@Mail.ru
Таиланд борется с дезинформацией о конфликте с Камбоджей
10:42 09.12.2025
Таиланд борется с дезинформацией о конфликте с Камбоджей
Власти Таиланда открыли канал общения с гражданами и прессой через официальные источники на фоне распространения недостоверной информации о конфликте с...
в мире
таиланд
камбоджа
куала-лумпур
f-16
в мире, таиланд, камбоджа, куала-лумпур, f-16
Солдаты в Тайланде
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Власти Таиланда открыли канал общения с гражданами и прессой через официальные источники на фоне распространения недостоверной информации о конфликте с Камбоджей, заявил в ходе брифинга представитель вооруженных сил Таиланда Сурасан Кхонгсири.
Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда и Камбоджи произошла на минувших выходных и продолжается во вторник. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, а Таиланд провел атаку ВВС по военным объектам.
В Камбодже заявили, что Таиланд продолжает обстрел жилых районов
Вчера, 10:10
В Камбодже заявили, что Таиланд продолжает обстрел жилых районов
Вчера, 10:10
"Что касается различных недостоверных новостей, распространяемых некоторыми сторонами, мы хотели бы призвать всех граждан проявлять осторожность при потреблении информации из разных СМИ. Мы искренне просим всех следовать только официальным источникам информации", - заявил Сурасан Кхонгсири.
Он также отметил, что помимо регулярных брифингов для прессы, Таиланд также публикует точную и проверенную информацию на официальных сайтах.
"Более того, мы также откроем каналы коммуникации для публичных запросов в формате вопросов и ответов, чтобы граждане могли напрямую задавать вопросы через существующие медиа-сети. Члены прессы, желающие проверить информацию у нас, также могут связаться с нами через назначенную группу, которая в настоящее время активна", - добавил он.
Министр обороны Таиланда Наттхапхон Накпханит 19 ноября отдал приказ о приведении в полную боеготовность войск на границе с Камбоджей на фоне начала временной демаркации границы на спорных участках, в результате которой 200 камбоджийских семей, живущих на таиландской территории, будут вынуждены ее покинуть.
В Камбодже призвали не распространять информацию о ВС в сети
Вчера, 07:18
В Камбодже призвали не распространять информацию о ВС в сети
Вчера, 07:18
Армия Таиланда 7 декабря дала указание жителям граничащих с Камбоджей районов четырех провинций эвакуироваться из-за угрозы эскалации. Тайский новостной портал Khaosod сообщил, что камбоджийские солдаты открыли огонь по тайским сотрудникам службы безопасности, что привело к столкновению, в результате которого двое тайских солдат получили ранения. В свою очередь, камбоджийское издание Khmer Times опровергло эту информацию, заявив, что это тайские войска открыли огонь по камбоджийским силам.
Новостной портал Khaosod 8 декабря вновь сообщил, что Камбоджа атаковала военную базу Анупонг, в результате чего погиб один тайский военный и еще двое получили ранения. Таиланд поднял истребители F-16 для нанесения ответных ударов. Поступили сообщения о боестолкновениях вдоль границы Таиланда с Камбоджей.
Премьер-министр Таиланда Анутхин Чарнвиракун заявил о готовности принять необходимые меры для обеспечения безопасности и суверенитета страны. В свою очередь, министерство национальной обороны Камбоджи призвало мировое сообщество осудить "нарушение Таиландом мирного соглашения" - Декларации об отношениях, которая была направлена на деэскалацию пограничного конфликта между двумя странами и подписана Камбоджей и Таиландом в октябре в Куала-Лумпуре в присутствии лидеров США и Малайзии.
Reuters: Камбоджа нанесла по Таиланду удары из БМ-21 "Град"
8 декабря, 15:50
Reuters: Камбоджа нанесла по Таиланду удары из БМ-21 "Град"
8 декабря, 15:50
 
В миреТаиландКамбоджаКуала-ЛумпурF-16
 
 
