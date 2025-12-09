https://ria.ru/20251209/tailand-2060731948.html
Таиланд сообщил о гибели еще двух военнослужащих
Таиланд сообщил о гибели еще двух военнослужащих - РИА Новости, 09.12.2025
Таиланд сообщил о гибели еще двух военнослужащих
Армия Таиланда заявила о гибели еще двух военнослужащих во время конфронтации с Камбоджей, общее число погибших военных достигло трех, следует из пресс-релиза... РИА Новости, 09.12.2025
в мире
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Таиланд сообщил о гибели еще двух военнослужащих при конфронтации с Камбоджей