Рейтинг@Mail.ru
Таиланд сообщил о гибели еще двух военнослужащих - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:33 09.12.2025 (обновлено: 09:35 09.12.2025)
https://ria.ru/20251209/tailand-2060731948.html
Таиланд сообщил о гибели еще двух военнослужащих
Таиланд сообщил о гибели еще двух военнослужащих - РИА Новости, 09.12.2025
Таиланд сообщил о гибели еще двух военнослужащих
Армия Таиланда заявила о гибели еще двух военнослужащих во время конфронтации с Камбоджей, общее число погибших военных достигло трех, следует из пресс-релиза... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T09:33:00+03:00
2025-12-09T09:35:00+03:00
в мире
таиланд
камбоджа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149826/52/1498265245_0:183:3504:2154_1920x0_80_0_0_72a3c175558c9e0fdc42ab3133a41f88.jpg
https://ria.ru/20251209/voennye-2060731123.html
таиланд
камбоджа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149826/52/1498265245_195:0:3310:2336_1920x0_80_0_0_cdf36ccb48aab32d6ae29833db1f750e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, таиланд, камбоджа
В мире, Таиланд, Камбоджа
Таиланд сообщил о гибели еще двух военнослужащих

Таиланд сообщил о гибели еще двух военнослужащих при конфронтации с Камбоджей

© AP Photo / David LongstreathРяд машин скорой помощи в Таиланде
Ряд машин скорой помощи в Таиланде - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© AP Photo / David Longstreath
Ряд машин скорой помощи в Таиланде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДЖАКАРТА, 9 дек - РИА Новости. Армия Таиланда заявила о гибели еще двух военнослужащих во время конфронтации с Камбоджей, общее число погибших военных достигло трех, следует из пресс-релиза сухопутных войск Таиланда.
"Сегодня погибли ещё два военнослужащих в результате обстрела с применением гранатомётов и навесного вооружения. Таким образом, общее число погибших таиландских военных достигло трех человек", - говорится в релизе.
Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда и Камбоджи произошла на минувших выходных и продолжается во вторник. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, а Таиланд провел атаку ВВС по военным объектам.
Военная техника армии Камбоджи в районе границы с Таиландом - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
СМИ: Таиланд обвинил Камбоджу в использовании запрещенных мин
Вчера, 09:27
 
В миреТаиландКамбоджа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала