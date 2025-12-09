Рейтинг@Mail.ru
ВС Таиланда сообщили о 29 военных, пострадавших в столкновениях с Камбоджей - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:16 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/tailand-2060723499.html
ВС Таиланда сообщили о 29 военных, пострадавших в столкновениях с Камбоджей
ВС Таиланда сообщили о 29 военных, пострадавших в столкновениях с Камбоджей - РИА Новости, 09.12.2025
ВС Таиланда сообщили о 29 военных, пострадавших в столкновениях с Камбоджей
Число военнослужащих Таиланда, пострадавших в результате столкновения с камбоджийскими силами на границе, возросло до 29 человек, сообщил представитель... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T08:16:00+03:00
2025-12-09T08:16:00+03:00
в мире
f-16
таиланд
камбоджа
куала-лумпур
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060485690_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_359cf51f358ec0fc7cf02ed8429e72e4.jpg
https://ria.ru/20251209/kambodzha-2060710328.html
https://ria.ru/20251209/kambodzha-2060721103.html
таиланд
камбоджа
куала-лумпур
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060485690_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5bc78281f4e4351446461efd66b00168.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, f-16, таиланд, камбоджа, куала-лумпур
В мире, F-16, Таиланд, Камбоджа, Куала-Лумпур
ВС Таиланда сообщили о 29 военных, пострадавших в столкновениях с Камбоджей

Кхонгсири: число раненых тайских военных в конфликте с Камбоджей возросло до 29

© AP Photo / Royal Thai ArmyБоец тайской армии, пострадавший в результате столкновений на границе с Камбоджей
Боец тайской армии, пострадавший в результате столкновений на границе с Камбоджей - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© AP Photo / Royal Thai Army
Боец тайской армии, пострадавший в результате столкновений на границе с Камбоджей
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Число военнослужащих Таиланда, пострадавших в результате столкновения с камбоджийскими силами на границе, возросло до 29 человек, сообщил представитель вооруженных сил Таиланда Сурасан Кхонгсири.
Ранее сообщалось о семи пострадавших.
Солдат армии Тайланда - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Камбоджа обвинила Таиланд в использовании отравляющих веществ
Вчера, 04:24
"На данный момент один военнослужащий погиб и 29 ранены", - заявил он на брифинге.
Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда и Камбоджи произошла на минувших выходных. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, а Таиланд нанес авиаудары.
Министр обороны Таиланда Наттхапхон Накпханит 19 ноября отдал приказ о приведении в полную боеготовность войск на границе с Камбоджей на фоне начала временной демаркации границы на спорных участках, в результате которой 200 камбоджийских семей, живущих на таиландской территории, будут вынуждены ее покинуть.
Армия Таиланда 7 декабря дала указание жителям граничащих с Камбоджей районов четырех провинций эвакуироваться из-за угрозы эскалации. Тайский новостной портал Khaosod сообщил, что камбоджийские солдаты открыли огонь по тайским сотрудникам службы безопасности, что привело к столкновению, в результате которого двое тайских солдат получили ранения. В свою очередь, камбоджийское издание Khmer Times опровергло эту информацию, заявив, что это тайские войска открыли огонь по камбоджийским силам.
Новостной портал Khaosod 8 декабря вновь сообщил, что Камбоджа атаковала военную базу Анупонг, в результате чего погиб один тайский военный и еще двое получили ранения. Таиланд поднял истребители F-16 для нанесения ответных ударов. Поступили сообщения о боестолкновениях вдоль границы Таиланда с Камбоджей.
Премьер-министр Таиланда Анутхин Чарнвиракун заявил о готовности принять необходимые меры для обеспечения безопасности и суверенитета страны. В свою очередь, министерство национальной обороны Камбоджи призвало мировое сообщество осудить "нарушение Таиландом мирного соглашения" - Декларации об отношениях, которая была направлена на деэскалацию пограничного конфликта между двумя странами и подписана Камбоджей и Таиландом в октябре в Куала-Лумпуре в присутствии лидеров США и Малайзии.
По последним данным, около 400 тысяч жителей Таиланда и 1157 семей из Камбоджи были эвакуированы из приграничных районов.
Столица Камбоджи город Пномпень - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
СМИ: Камбоджа представила дипломатам факты нападения со стороны Таиланда
Вчера, 07:45
 
В миреF-16ТаиландКамбоджаКуала-Лумпур
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала