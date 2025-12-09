https://ria.ru/20251209/tailand-2060723499.html
ВС Таиланда сообщили о 29 военных, пострадавших в столкновениях с Камбоджей
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Число военнослужащих Таиланда, пострадавших в результате столкновения с камбоджийскими силами на границе, возросло до 29 человек, сообщил представитель вооруженных сил Таиланда Сурасан Кхонгсири.
Ранее сообщалось о семи пострадавших.
"На данный момент один военнослужащий погиб и 29 ранены", - заявил он на брифинге.
Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда
и Камбоджи
произошла на минувших выходных. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, а Таиланд нанес авиаудары.
Министр обороны Таиланда Наттхапхон Накпханит 19 ноября отдал приказ о приведении в полную боеготовность войск на границе с Камбоджей на фоне начала временной демаркации границы на спорных участках, в результате которой 200 камбоджийских семей, живущих на таиландской территории, будут вынуждены ее покинуть.
Армия Таиланда 7 декабря дала указание жителям граничащих с Камбоджей районов четырех провинций эвакуироваться из-за угрозы эскалации. Тайский новостной портал Khaosod сообщил, что камбоджийские солдаты открыли огонь по тайским сотрудникам службы безопасности, что привело к столкновению, в результате которого двое тайских солдат получили ранения. В свою очередь, камбоджийское издание Khmer Times опровергло эту информацию, заявив, что это тайские войска открыли огонь по камбоджийским силам.
Новостной портал Khaosod 8 декабря вновь сообщил, что Камбоджа атаковала военную базу Анупонг, в результате чего погиб один тайский военный и еще двое получили ранения. Таиланд поднял истребител
и F-16 для нанесения ответных ударов. Поступили сообщения о боестолкновениях вдоль границы Таиланда с Камбоджей.
Премьер-министр Таиланда Анутхин Чарнвиракун заявил о готовности принять необходимые меры для обеспечения безопасности и суверенитета страны. В свою очередь, министерство национальной обороны Камбоджи призвало мировое сообщество осудить "нарушение Таиландом мирного соглашения" - Декларации об отношениях, которая была направлена на деэскалацию пограничного конфликта между двумя странами и подписана Камбоджей и Таиландом в октябре в Куала-Лумпуре
в присутствии лидеров США
и Малайзии
.
По последним данным, около 400 тысяч жителей Таиланда и 1157 семей из Камбоджи были эвакуированы из приграничных районов.