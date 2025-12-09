Рейтинг@Mail.ru
СВР рассказала о связи польской посреднической фирмы и Ермака - РИА Новости, 09.12.2025
11:25 09.12.2025
СВР рассказала о связи польской посреднической фирмы и Ермака
в мире
россия
украина
владимир зеленский
андрей ермак
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
дело миндича
россия
украина
СВР рассказала о связи польской посреднической фирмы и Ермака

Андрей Ермак
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Аффилированные с экс-руководителем офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком лица обращались к услугам польской посреднической фирмы PHU LECHMAR, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
"Примечательно, что PHU LECHMAR ранее попадала в поле зрения общественности из-за подозрений в участии в операциях, связанных с выводом за рубеж средств западной финансовой помощи, предназначенной украинским силовым ведомствам. К услугам этой фирмы неоднократно обращались лица, аффилированные с бывшим руководителем Офиса президента А. Ермаком и другими представителями коррупционной группировки Миндича - Зеленского. Однако даже в условиях громкого коррупционного скандала на Украине уверенные в своей безнаказанности украинские дельцы не постеснялись обратиться к скомпрометированному польскому посреднику", - говорится в сообщении СВР России.
Памятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому в штаб-квартире Службы внешней разведки РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
СВР раскрыла, с кем Киев разработал сценарий новой провокации
30 сентября, 11:54
 
