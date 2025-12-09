https://ria.ru/20251209/svr-2060761848.html
Верхушка киевского режима зациклена на своем обогащении, заявили в СВР
Верхушка киевского режима зациклена на своем обогащении, заявили в СВР - РИА Новости, 09.12.2025
Верхушка киевского режима зациклена на своем обогащении, заявили в СВР
Верхушка киевского режима настолько зациклена на своем обогащении, что не замечает приближения неизбежного ответа за все свои преступления, сообщило пресс-бюро... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T11:15:00+03:00
2025-12-09T11:15:00+03:00
2025-12-09T11:18:00+03:00
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049354258_0:110:3072:1838_1920x0_80_0_0_15fe08450a717f2abe4a8683f4f756a2.jpg
https://ria.ru/20251208/zelenskiy-2060682086.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049354258_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a37e6e494a51af490cc97a50097bb0a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия
Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Россия
Верхушка киевского режима зациклена на своем обогащении, заявили в СВР
СВР: верхушка киевского режима зациклена на своем обогащении