СВР: Украина и страны Европы придумали схему наживы на военных поставках - РИА Новости, 09.12.2025
11:11 09.12.2025 (обновлено: 12:23 09.12.2025)
СВР: Украина и страны Европы придумали схему наживы на военных поставках
Украина и европейские страны планируют использовать польскую компанию в коррупционной схеме с поставками снарядов, заявили в пресс-бюро СВР России.
СВР: Украина и страны Европы придумали схему наживы на военных поставках

СВР: польскую PHU LECHMAR задействуют в схеме наживы на боеприпасах для Украины

© AP Photo / Alex Brandon155-миллиметровые снаряды, предназначенные для Украины, на американской авиабазе Дувр
155-миллиметровые снаряды, предназначенные для Украины, на американской авиабазе Дувр - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
155-миллиметровые снаряды, предназначенные для Украины, на американской авиабазе Дувр. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Украина и европейские страны планируют использовать польскую компанию в коррупционной схеме с поставками снарядов, заявили в пресс-бюро СВР России.
"Киевский клептократический режим и его сообщники из числа влиятельных европейских чиновников и бизнесменов подготовили схему воровства денег западных налогоплательщиков. Она предполагает поставки артиллерийских боеприпасов для нужд ВСУ в рамках "чешской снарядной инициативы" по многократно завышенным ценам через польскую посредническую компанию PHU LECHMAR", — говорится в заявлении.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Евродепутат призвал приостановить помощь Украине из-за коррупции
2 декабря, 17:21
Предполагается, что эта фирма будет закупать снаряды в странах Восточной Европы и Глобального Юга по стоимости в пределах одной тысячи долларов за единицу. Затем на боеприпасах поменяют маркировку и передадут Украине под видом польской продукции по цене пять тысяч долларов за штуку.
По данным СВР, платить за все это будут Британия, Германия, Франция, Дания, Норвегия и другие западные государства, финансовый откат которым уже учли.
Ранее PHU LECHMAR уже попадала в поле зрения общественности из-за подозрений в операциях, связанных с выводом за границу денег для украинских силовиков.
Максим Орешкин - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Орешкин рассказал, как отправляемые Украине деньги возвращаются на Запад
22 ноября, 15:11
"К услугам этой фирмы неоднократно обращались лица, аффилированные с бывшим руководителем офиса (главы киевского режима. — Прим. ред.) Андреем Ермаком и другими представителями коррупционной группировки Миндича — Зеленского. Даже в условиях громкого коррупционного скандала уверенные в своей безнаказанности украинские дельцы не постеснялись обратиться к скомпрометированному польскому посреднику", — отметили в службе.
Там подчеркнули, что проект мирного плана президента США вызвал отторжение в окружении Зеленского: там боятся, что урегулирование конфликта разрушит налаженные ими криминальные схемы заработка на войне.
Украинские власти так зациклены на собственном обогащении, что не замечают приближения момента, когда им придется ответить за все преступления, резюмировали в ведомстве.
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Путин прокомментировал ситуацию с коррупцией на Украине
27 ноября, 17:42
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
