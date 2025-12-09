МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Украина и европейские страны планируют использовать польскую компанию в коррупционной схеме с поставками снарядов, Украина и европейские страны планируют использовать польскую компанию в коррупционной схеме с поставками снарядов, заявили в пресс-бюро СВР России.

"Киевский клептократический режим и его сообщники из числа влиятельных европейских чиновников и бизнесменов подготовили схему воровства денег западных налогоплательщиков. Она предполагает поставки артиллерийских боеприпасов для нужд ВСУ в рамках "чешской снарядной инициативы" по многократно завышенным ценам через польскую посредническую компанию PHU LECHMAR", — говорится в заявлении.

Предполагается, что эта фирма будет закупать снаряды в странах Восточной Европы и Глобального Юга по стоимости в пределах одной тысячи долларов за единицу. Затем на боеприпасах поменяют маркировку и передадут Украине под видом польской продукции по цене пять тысяч долларов за штуку.

По данным СВР, платить за все это будут Британия, Германия, Франция, Дания , Норвегия и другие западные государства, финансовый откат которым уже учли.

Ранее PHU LECHMAR уже попадала в поле зрения общественности из-за подозрений в операциях, связанных с выводом за границу денег для украинских силовиков.

"К услугам этой фирмы неоднократно обращались лица, аффилированные с бывшим руководителем офиса (главы киевского режима. — Прим. ред.) Андреем Ермаком и другими представителями коррупционной группировки Миндича — Зеленского . Даже в условиях громкого коррупционного скандала уверенные в своей безнаказанности украинские дельцы не постеснялись обратиться к скомпрометированному польскому посреднику", — отметили в службе.

Там подчеркнули, что проект мирного плана президента США вызвал отторжение в окружении Зеленского: там боятся, что урегулирование конфликта разрушит налаженные ими криминальные схемы заработка на войне.