МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Украина и европейские страны планируют использовать польскую компанию в коррупционной схеме с поставками снарядов, заявили в пресс-бюро СВР России.
"Киевский клептократический режим и его сообщники из числа влиятельных европейских чиновников и бизнесменов подготовили схему воровства денег западных налогоплательщиков. Она предполагает поставки артиллерийских боеприпасов для нужд ВСУ в рамках "чешской снарядной инициативы" по многократно завышенным ценам через польскую посредническую компанию PHU LECHMAR", — говорится в заявлении.
Предполагается, что эта фирма будет закупать снаряды в странах Восточной Европы и Глобального Юга по стоимости в пределах одной тысячи долларов за единицу. Затем на боеприпасах поменяют маркировку и передадут Украине под видом польской продукции по цене пять тысяч долларов за штуку.
По данным СВР, платить за все это будут Британия, Германия, Франция, Дания, Норвегия и другие западные государства, финансовый откат которым уже учли.
Ранее PHU LECHMAR уже попадала в поле зрения общественности из-за подозрений в операциях, связанных с выводом за границу денег для украинских силовиков.
"К услугам этой фирмы неоднократно обращались лица, аффилированные с бывшим руководителем офиса (главы киевского режима. — Прим. ред.) Андреем Ермаком и другими представителями коррупционной группировки Миндича — Зеленского. Даже в условиях громкого коррупционного скандала уверенные в своей безнаказанности украинские дельцы не постеснялись обратиться к скомпрометированному польскому посреднику", — отметили в службе.
Там подчеркнули, что проект мирного плана президента США вызвал отторжение в окружении Зеленского: там боятся, что урегулирование конфликта разрушит налаженные ими криминальные схемы заработка на войне.
Украинские власти так зациклены на собственном обогащении, что не замечают приближения момента, когда им придется ответить за все преступления, резюмировали в ведомстве.
