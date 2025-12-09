Рейтинг@Mail.ru
В Калининграде открыли Аллею Героев в память о погибших на СВО
16:52 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/svo-2060876463.html
В Калининграде открыли Аллею Героев в память о погибших на СВО
В Калининграде открыли Аллею Героев в память о погибших на СВО - РИА Новости, 09.12.2025
В Калининграде открыли Аллею Героев в память о погибших на СВО
Аллею Героев в память о погибших на СВО открыли в Калининграде, она стала продолжением аллеи, посвященной Героям Советского Союза – участникам штурма форта № 5... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T16:52:00+03:00
2025-12-09T16:52:00+03:00
калининград
кенигсберг
россия
алексей беспрозванных
калининград
кенигсберг
россия
калининград, кенигсберг, россия, алексей беспрозванных
Калининград, Кенигсберг, Россия, Алексей Беспрозванных

В Калининграде открыли Аллею Героев в память о погибших на СВО

КАЛИНИНГРАД, 9 дек – РИА Новости. Аллею Героев в память о погибших на СВО открыли в Калининграде, она стала продолжением аллеи, посвященной Героям Советского Союза – участникам штурма форта № 5 в Кенигсберге, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.
"Открыли Аллею Героев у музея "Форт №5" в честь калининградцев, погибших во имя нашей Родины в ходе специальной военной операции. Их имена навечно будут сохранены в истории нашего региона. Символично, что памятное место стало продолжением аллеи, которая посвящена Героям Советского Союза – участникам штурма форта №5", - написал Беспрозванных в своем Telegram-канале.
Глава региона отметил, что в День Героев Отечества многие жители Калининграда возложили цветы к мемориалу 1200 воинам-гвардейцам. К церемонии присоединились и участники программы "Герои 39".
"Герои Отечества на фронте и среди нас, в нашей памяти и сердцах. Мы благодарны вам за ваш несгибаемый дух, мужество и героизм, которые стали примером для наших детей. Двадцать два жителя нашего региона получили звание Героя России... Низкий поклон и вечная слава Героям Отечества!" - добавил Беспрозванных.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Эпоха Героев. Как государство благодарит своих защитников
