В Чебоксарах пострадавшие после атаки БПЛА находятся в стабильном состоянии
В Чебоксарах пострадавшие после атаки БПЛА находятся в стабильном состоянии - РИА Новости, 09.12.2025
В Чебоксарах пострадавшие после атаки БПЛА находятся в стабильном состоянии
Все 14 пострадавших при атаке украинских беспилотников в Чебоксарах находятся в стабильном состоянии, сообщили РИА Новости в правительстве Чувашии. РИА Новости, 09.12.2025
