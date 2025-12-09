Рейтинг@Mail.ru
В Чебоксарах пострадавшие после атаки БПЛА находятся в стабильном состоянии
Специальная военная операция на Украине
 
16:30 09.12.2025
В Чебоксарах пострадавшие после атаки БПЛА находятся в стабильном состоянии
В Чебоксарах пострадавшие после атаки БПЛА находятся в стабильном состоянии
Все 14 пострадавших при атаке украинских беспилотников в Чебоксарах находятся в стабильном состоянии, сообщили РИА Новости в правительстве Чувашии. РИА Новости, 09.12.2025
2025
Чебоксары, Сергей Артамонов
Специальная военная операция на Украине, Чебоксары, Сергей Артамонов
В Чебоксарах пострадавшие после атаки БПЛА находятся в стабильном состоянии

В Чебоксарах 14 пострадавших после атаки БПЛА находятся в стабильном состоянии

Последствия атаки украинских беспилотников в Чебоксарах
Последствия атаки украинских беспилотников в Чебоксарах
Фото: соцсети
Последствия атаки украинских беспилотников в Чебоксарах. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 дек – РИА Новости. Все 14 пострадавших при атаке украинских беспилотников в Чебоксарах находятся в стабильном состоянии, сообщили РИА Новости в правительстве Чувашии.
"Пострадали 14 человек, один из них - ребенок 2020 года рождения. У всех состояние на данный момент стабильное", сообщили агентству в правительстве региона.
Как сообщил журналистам премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов, есть люди в хирургическом отделении, есть те, кто отказался от госпитализации.
Ранее власти региона сообщали о том, что ранним утром в результате атаки украинских БПЛА были повреждены жилые дома в Чебоксарах, пострадали 14 человек.
Пострадавшую при атаке ВСУ на Севастополь девочку транспортировали на лечение в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава РФ в Москве
Пострадавшую при атаке ВСУ на Севастополь девочку доставили в РДКБ
6 декабря, 10:56
