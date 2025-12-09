https://ria.ru/20251209/svo-2060861331.html
Воевавший в ВСУ актер из сериала "Слуга народа" уничтожен на фронте
Воевавший в ВСУ украинский актер Иван Кононенко из сериала "Слуга народа" был ликвидирован на курском направлении, сообщили во вторник в госагентстве Украины по РИА Новости, 09.12.2025
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Воевавший в ВСУ украинский актер Иван Кононенко из сериала "Слуга народа" был ликвидирован на курском направлении, сообщили во вторник в госагентстве Украины по вопросам кино.
"Украинский актер и спортсмен Иван Кононенко погиб на Курском направлении, где долгое время считался пропавшим без вести", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства.
По информации ведомства, Кононенко снялся в ряде украинских фильмов и сериалов. Среди них "Слуга народа", "Крепостная", "Киев днем и ночью", "Следователи".