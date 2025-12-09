Рейтинг@Mail.ru
Воевавший в ВСУ актер из сериала "Слуга народа" уничтожен на фронте - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:05 09.12.2025 (обновлено: 16:20 09.12.2025)
https://ria.ru/20251209/svo-2060861331.html
Воевавший в ВСУ актер из сериала "Слуга народа" уничтожен на фронте
Воевавший в ВСУ актер из сериала "Слуга народа" уничтожен на фронте - РИА Новости, 09.12.2025
Воевавший в ВСУ актер из сериала "Слуга народа" уничтожен на фронте
Воевавший в ВСУ украинский актер Иван Кононенко из сериала "Слуга народа" был ликвидирован на курском направлении, сообщили во вторник в госагентстве Украины по РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T16:05:00+03:00
2025-12-09T16:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060859936_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_ef9baf3fb7b5fdeaa6aa39c8eafe6d3f.jpg
https://ria.ru/20251202/svo-2059207743.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060859936_0:0:684:512_1920x0_80_0_0_e44917cac57e15c142caa9ad1b8c2bbb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины
Воевавший в ВСУ актер из сериала "Слуга народа" уничтожен на фронте

Воевавший в ВСУ актер Кононенко из "Слуги народа" уничтожен в Курской области

© соцсети Иван КононенкоИван Кононенко
Иван Кононенко - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© соцсети Иван Кононенко
Иван Кононенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Воевавший в ВСУ украинский актер Иван Кононенко из сериала "Слуга народа" был ликвидирован на курском направлении, сообщили во вторник в госагентстве Украины по вопросам кино.
"Украинский актер и спортсмен Иван Кононенко погиб на Курском направлении, где долгое время считался пропавшим без вести", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства.
По информации ведомства, Кононенко снялся в ряде украинских фильмов и сериалов. Среди них "Слуга народа", "Крепостная", "Киев днем и ночью", "Следователи".
Василий Хомко - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Воевавший за ВСУ экс-режиссер "Орла и решки" погиб в зоне СВО
2 декабря, 14:19
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала