Хинштейн предложил наградить освобождавших Курскую область солдат КНДР

КУРСК, 9 дек – РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что в министерство обороны РФ направлены предложения о готовности наградить медалями за "Вклад в освобождение Курской земли" участвовавших в боях за регион солдат КНДР.

В ходе двусторонних переговоров президента РФ и лидера КНДР 3 сентября Путин высоко оценил беспримерную доблесть и героизм корейских воинов в операции по освобождению Курской области, подчеркнув, что Россия никогда не забудет их вклад.