Хинштейн предложил наградить освобождавших Курскую область солдат КНДР - РИА Новости, 09.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:42 09.12.2025
Хинштейн предложил наградить освобождавших Курскую область солдат КНДР
Губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что в министерство обороны РФ направлены предложения о готовности наградить медалями за "Вклад в... РИА Новости, 09.12.2025
Хинштейн предложил наградить освобождавших Курскую область солдат КНДР

Хинштейн направил в МО предложения о награждении северокорейских солдат

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Военнослужащий ВС КНДР в Курской области - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС КНДР в Курской области. Архивное фото
КУРСК, 9 дек – РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что в министерство обороны РФ направлены предложения о готовности наградить медалями за "Вклад в освобождение Курской земли" участвовавших в боях за регион солдат КНДР.
Девятого декабря в День Героев России в Курске вручили первые медали "За вклад в освобождение Курской земли". Инициативу об учреждении этой награды в этом году внёс губернатор, а областная дума единогласно её поддержала. Ранее в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос РИА Новости, Хинштейн заявлял, что солдаты КНДР достойны получить медали за освобождение региона от ВСУ.
Александр Мацегора - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Мацегора решал вопросы участия бойцов из КНДР в СВО, заявил Путин
Вчера, 13:26
"Направили в министерство обороны свои предложения и указали о готовности наградить наших боевых друзей, наших братьев, воинов Корейской народной армии. Ждем позицию министерства обороны, понимаем, что речь идет о военнослужащих другого государства, и здесь на региональном уровне самостоятельно принимать такие решения считаю неправильным", – сказал Хинштейн журналистам.
В апреле 2025 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что солдаты и офицеры Корейской народной армии выполняли боевые задачи вместе с российскими военнослужащими в Курской области - северокорейский спецназ участвовал в отражении вторжения Украины в Курскую область. Лидер КНДР Ким Чен Ын также принял решение направить в Россию 1 тысячу саперов для разминирования территории Курской области.
В ходе двусторонних переговоров президента РФ и лидера КНДР 3 сентября Путин высоко оценил беспримерную доблесть и героизм корейских воинов в операции по освобождению Курской области, подчеркнув, что Россия никогда не забудет их вклад.
Девушка в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Необычная Азия. Путешествие в КНДР
1 декабря, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьКНДРВалерий ГерасимовВладимир ПутинКорейская народная армияВооруженные силы УкраиныАлександр Хинштейн
 
 
