В Саратове исправили ошибку и вернули гражданство участнику СВО
В Саратове исправили ошибку и вернули гражданство участнику СВО - РИА Новости, 09.12.2025
В Саратове исправили ошибку и вернули гражданство участнику СВО
Участник СВО из Саратовской области, у которого были проблемы с гражданством из-за утраты паспорта и ошибки, допущенной 17 лет назад, признан гражданином... РИА Новости, 09.12.2025
САРАТОВ, 9 дек - РИА Новости.
Участник СВО из Саратовской области, у которого были проблемы с гражданством из-за утраты паспорта и ошибки, допущенной 17 лет назад, признан гражданином России, сообщила
официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Ситуация озвучивалась в ряде СМИ. В 2008 году ребенок с матерью переехал из Казахстана и получил гражданство Российской Федерации. На свидетельстве о рождении ему проставили соответствующий штамп. На основании этого штампа он получил гражданство. В 2024 году житель Балаково, выполняя задачи СВО, утратил паспорт. Он обратился в отдел по вопросам миграции по поводу выдачи нового документа. Полицейские при замене паспорта выяснили, что гражданство в 2008 году было выдано незаконно. Паспорт аннулировали, последовали судебные разбирательства, но суд встал на сторону органов МВД.
"Мои коллеги из ГУМВД России по Саратовской области урегулировали правовое положение 22-летнего местного жителя, уроженца Республики Казахстан, который в настоящее время выполняет боевые задачи в зоне СВО. Ранее мужчина обратился в территориальный отдел внутренних дел в связи с утратой российского паспорта. В результате проведения обязательной проверки полицейские установили, что в 2008 году при оформлении ему гражданства Российской Федерации должностными лицами была допущена ошибка", - сообщила Волк в своем Telegram-канале.
Теперь, по данным официального представителя МВД, ошибка 17-летней давности исправлена, и военнослужащий признан гражданином России.