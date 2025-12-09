Рейтинг@Mail.ru
В Саратове исправили ошибку и вернули гражданство участнику СВО - РИА Новости, 09.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
15:35 09.12.2025 (обновлено: 15:37 09.12.2025)
В Саратове исправили ошибку и вернули гражданство участнику СВО
В Саратове исправили ошибку и вернули гражданство участнику СВО - РИА Новости, 09.12.2025
В Саратове исправили ошибку и вернули гражданство участнику СВО
Участник СВО из Саратовской области, у которого были проблемы с гражданством из-за утраты паспорта и ошибки, допущенной 17 лет назад, признан гражданином... РИА Новости, 09.12.2025
В Саратове исправили ошибку и вернули гражданство участнику СВО

МВД исправило ошибку 17-летней давности и вернуло гражданство участнику СВО

САРАТОВ, 9 дек - РИА Новости. Участник СВО из Саратовской области, у которого были проблемы с гражданством из-за утраты паспорта и ошибки, допущенной 17 лет назад, признан гражданином России, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Ситуация озвучивалась в ряде СМИ. В 2008 году ребенок с матерью переехал из Казахстана и получил гражданство Российской Федерации. На свидетельстве о рождении ему проставили соответствующий штамп. На основании этого штампа он получил гражданство. В 2024 году житель Балаково, выполняя задачи СВО, утратил паспорт. Он обратился в отдел по вопросам миграции по поводу выдачи нового документа. Полицейские при замене паспорта выяснили, что гражданство в 2008 году было выдано незаконно. Паспорт аннулировали, последовали судебные разбирательства, но суд встал на сторону органов МВД.
Российские военнослужащие в зоне СВО
Российский боец спас раненого товарища под ударами ВСУ
8 декабря, 08:37
8 декабря, 08:37
"Мои коллеги из ГУМВД России по Саратовской области урегулировали правовое положение 22-летнего местного жителя, уроженца Республики Казахстан, который в настоящее время выполняет боевые задачи в зоне СВО. Ранее мужчина обратился в территориальный отдел внутренних дел в связи с утратой российского паспорта. В результате проведения обязательной проверки полицейские установили, что в 2008 году при оформлении ему гражданства Российской Федерации должностными лицами была допущена ошибка", - сообщила Волк в своем Telegram-канале.
Теперь, по данным официального представителя МВД, ошибка 17-летней давности исправлена, и военнослужащий признан гражданином России.
Задержание участников этнической организованной группы, которая специализировалась на хищении выплат участникам СВО
На Урале семерых человек арестовали по делу о хищении выплат участникам СВО
24 ноября, 09:30
24 ноября, 09:30
 
Специальная военная операция на Украине
Россия
Саратовская область
Саратов
Ирина Волк
 
 
