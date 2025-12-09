В Саратове исправили ошибку и вернули гражданство участнику СВО

Ситуация озвучивалась в ряде СМИ. В 2008 году ребенок с матерью переехал из Казахстана и получил гражданство Российской Федерации. На свидетельстве о рождении ему проставили соответствующий штамп. На основании этого штампа он получил гражданство. В 2024 году житель Балаково, выполняя задачи СВО, утратил паспорт. Он обратился в отдел по вопросам миграции по поводу выдачи нового документа. Полицейские при замене паспорта выяснили, что гражданство в 2008 году было выдано незаконно. Паспорт аннулировали, последовали судебные разбирательства, но суд встал на сторону органов МВД.