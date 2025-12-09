https://ria.ru/20251209/svo-2060837078.html
Путин вручил звезду Героя России командующему группировкой войск "Запад"
Президент РФ Владимир Путин вручил "Золотую звезду" командующему группировкой войск "Запад" генерал-полковнику Сергею Кузовлеву, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 09.12.2025
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
россия
