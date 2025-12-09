Рейтинг@Mail.ru
Новгородский депутат доставил генераторы и медикаменты бойцам СВО - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
10:59 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/svo-2060756189.html
Новгородский депутат доставил генераторы и медикаменты бойцам СВО
Новгородский депутат доставил генераторы и медикаменты бойцам СВО - РИА Новости, 09.12.2025
Новгородский депутат доставил генераторы и медикаменты бойцам СВО
Депутат Новгородской областной думы Максим Бомбин доставил генераторы, антидроновые одеяла, запчасти для автомобилей, медикаменты и личные посылки бойцам СВО,... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T10:59:00+03:00
2025-12-09T10:59:00+03:00
надежные люди
новгородская область
москва
шебекино
новгородская областная дума
ульяновский автомобильный завод (уаз)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060738147_0:240:2560:1680_1920x0_80_0_0_d8895f95da2b44c589aae3aba1c93009.jpg
https://ria.ru/20251208/sbor-2060609337.html
https://ria.ru/20251208/svo-2060603458.html
новгородская область
москва
шебекино
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060738147_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_aa380c26f15d362ca80aa9381b25eb27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новгородская область, москва, шебекино, новгородская областная дума, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Надежные люди, Новгородская область, Москва, Шебекино, Новгородская областная Дума, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
Новгородский депутат доставил генераторы и медикаменты бойцам СВО

Новгородский депутат доставил антидроновые одеяла и личные посылки бойцам СВО

© Фото : Максим Бомбин/ВКонтактеНовгородский депутат Максим Бомбин доставил генераторы и медикаменты бойцам СВО
Новгородский депутат Максим Бомбин доставил генераторы и медикаменты бойцам СВО - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© Фото : Максим Бомбин/ВКонтакте
Новгородский депутат Максим Бомбин доставил генераторы и медикаменты бойцам СВО
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 дек - РИА Новости. Депутат Новгородской областной думы Максим Бомбин доставил генераторы, антидроновые одеяла, запчасти для автомобилей, медикаменты и личные посылки бойцам СВО, сообщает пресс-служба думы региона.
Уточняется, что Бомбин на днях вернулся из поездки с гуманитарной миссией. Депутат доставил гуманитарный груз служащим медроты и 1008 полка, штурмовикам и артиллеристам.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
В Ростове 13 декабря пройдет сбор гумпомощи для бойцов СВО
8 декабря, 16:32
"Он передал военным личные посылки, системы связи, антидроновые одеяла, медикаменты, семь генераторов, два комплекта зимних колес для УАЗов, запчасти для автомобиля "Урал", утеплители, маскировочные сети, средства личной гигиены, бумагу и канцелярские товары, конфеты и шоколад", - говорится в сообщении.
Отмечается, что груз был собран при участии волонтеров из Новгородской области и Москвы.
"У нас было шесть точек выгрузки: Шебекино в Белгородской области, Луганск, Первомайск, Попасная, Дебальцево и Мироновский. Ездили мы двумя микроавтобусами с прицепами, битком набитыми гуманитарным грузом", – приводит пресс-служба слова Бомбина.
Уточняется, что в поездке военные вручили депутату благодарность за оказанную помощь. Обратно в Великий Новгород Бомбин вернулся не с пустыми руками – он забрал к себе домой рыжего кота из Бахмута, питомца назвали Рыжик.
Секретарь генсовета Единой России Владимир Якушев во время встречи с бойцами в штабе общественной поддержки партии в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
"Единая Россия" и фонд ветеранов передали оружие бойцам СВО
8 декабря, 16:03
 
Надежные людиНовгородская областьМоскваШебекиноНовгородская областная ДумаУльяновский автомобильный завод (УАЗ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала