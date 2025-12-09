Новгородский депутат доставил генераторы и медикаменты бойцам СВО

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 дек - РИА Новости. Депутат Новгородской областной думы Максим Бомбин доставил генераторы, антидроновые одеяла, запчасти для автомобилей, медикаменты и личные посылки бойцам СВО, сообщает пресс-служба думы региона.

Уточняется, что Бомбин на днях вернулся из поездки с гуманитарной миссией. Депутат доставил гуманитарный груз служащим медроты и 1008 полка, штурмовикам и артиллеристам.

"Он передал военным личные посылки, системы связи, антидроновые одеяла, медикаменты, семь генераторов, два комплекта зимних колес для УАЗов, запчасти для автомобиля "Урал", утеплители, маскировочные сети, средства личной гигиены, бумагу и канцелярские товары, конфеты и шоколад", - говорится в сообщении.

Отмечается, что груз был собран при участии волонтеров из Новгородской области и Москвы.

"У нас было шесть точек выгрузки: Шебекино в Белгородской области, Луганск, Первомайск, Попасная, Дебальцево и Мироновский. Ездили мы двумя микроавтобусами с прицепами, битком набитыми гуманитарным грузом", – приводит пресс-служба слова Бомбина.