09.12.2025
06:25 09.12.2025
В Соцфонде рассказали о выплатах для участников СВО и их семей
Социальный фонд России обеспечивает пенсионный учет участников специальной военной операции, назначает пенсию по инвалидности и ежемесячные денежные выплаты, а... РИА Новости, 09.12.2025
2025
Новости
общество, россия
Общество, Россия
В Соцфонде рассказали о выплатах для участников СВО и их семей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Социальный фонд России обеспечивает пенсионный учет участников специальной военной операции, назначает пенсию по инвалидности и ежемесячные денежные выплаты, а также оформляет пособия женам военнослужащих и их детям, рассказали РИА Новости в пресс-службе Социального фонда России.
"Социальный фонд оформляет участникам спецоперации страховые и государственные пенсии. При их назначении применяется особый порядок учета пенсионных прав. За один год участия в боевых действиях ветеран получает два года стажа и пенсионные коэффициенты в двойном размере – 3,6 вместо 1,8", - говорится в сообщении.
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Верховный суд утвердил право приемных родителей участников СВО на выплаты
10 ноября, 13:22
Согласно фонду, в этом году были расширены пенсионные гарантии для отдельных категорий ветеранов специальной военной операции, которые получили инвалидность. Они имеют право на получение сразу двух видов выплат: государственную пенсию по инвалидности и страховую по старости. В дополнение к ним ветераны могут оформить ежемесячное материальное обеспечение и ежемесячную денежную компенсацию.
"Ветераны боевых действий дополнительно к пенсии также получают ежемесячную денежную выплату, размер которой сегодня составляет 4,6 тысяч рублей. В эту сумму входит компенсация за социальные услуги: лекарства, санаторное лечение, бесплатный проезд на пригородных электричках и проезд на междугородном транспорте к месту лечения и обратно", - уточнили в сообщении.
Семьи военнослужащих тоже получают поддержку. Так, женам в упрощенном порядке оформляют единое пособие на детей до 17 лет, которое в этом году составляет от 8,6 тысячи до 17,2 тысячи рублей в месяц. Беременные жены мобилизованных получают единовременную выплату в 42,7 тысячи рублей. На ребенка мобилизованного выплачивается ежемесячное пособие в размере 18,3 тысячи рублей.
Кроме того, ветераны СВО с инвалидностью могут бесплатно получить в Социальном фонде технические средства реабилитации, включая протезы, трости, инвалидные кресла и прочие изделия. Предоставление средств реабилитации с использованием электронного сертификата происходит проактивно. При этом участники спецоперации при наличии медицинских показаний могут пройти реабилитацию и санаторное лечение в учреждениях фонда.
Такси для инвалидов-колясочников - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
МО перевело оформление выплаты на соцтакси для участников СВО в онлайн
18 августа, 15:42
 
