Обращение в органы власти не может считаться клеветой, постановил ВС

Там уточнили, что суд рассмотрел дело сельского депутата, который нарушил правила дорожного движения. После этого местная жительница потребовала от главы муниципального образования лишить виновника звания "Почётный гражданин", исключить из партии и прекратить полномочия депутата совета сельского поселения.

Тогда он подал в суд уже на эту жительницу иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также о взыскании компенсации морального вреда. Суд иск частично удовлетворил, взыскав с нее в качестве возмещения морального вреда 200 тысяч рублей. Апелляция сначала уменьшила размер компенсации до 150 тысяч рублей, но при повторном рассмотрении оставила в силе решение суда первой инстанции, что впоследствии подтвердила кассация, отметили в пресс-службе.