Обращение в органы власти не может считаться клеветой, постановил ВС

Обращение граждан в органы власти не может считаться распространением порочащих сведений, сообщили РИА Новости в пресс-службе Верховного суда РФ. РИА Новости, 09.12.2025
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Обращение граждан в органы власти не может считаться распространением порочащих сведений, сообщили РИА Новости в пресс-службе Верховного суда РФ.
Там уточнили, что суд рассмотрел дело сельского депутата, который нарушил правила дорожного движения. После этого местная жительница потребовала от главы муниципального образования лишить виновника звания "Почётный гражданин", исключить из партии и прекратить полномочия депутата совета сельского поселения.
Тогда он подал в суд уже на эту жительницу иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также о взыскании компенсации морального вреда. Суд иск частично удовлетворил, взыскав с нее в качестве возмещения морального вреда 200 тысяч рублей. Апелляция сначала уменьшила размер компенсации до 150 тысяч рублей, но при повторном рассмотрении оставила в силе решение суда первой инстанции, что впоследствии подтвердила кассация, отметили в пресс-службе.
"Верховный суд России
, рассмотрев жалобу заявительницы, направил дело на новое рассмотрение, обратив внимание, что в данном случае имела место реализация гражданином конституционного права на обращение в органы, которые в силу закона обязаны проверять поступившую информацию, а не распространение не соответствующих действительности порочащих сведений", - отметили в пресс-службе.